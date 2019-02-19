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水餃控怎能不收藏！全台10大人氣水餃店排名揭曉！

2019-02-19 16:21聯合新聞網 網路溫度計提供

圖片來源／ingimage
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非連鎖水餃店TOP5

No.5 龍門客棧餃子館（台北）

「客官今天要來盤餃子嗎？」來到龍門客棧餃子館，內心總會忍不住浮現這樣一句台詞，這裡的氛圍就是如此古色古香。龍門客棧在台北擁有不小的名聲，就連前總統馬英九也是其座上客。除了水餃是餐單上的必點佳餚，滷味也讓很多饕客慕名而來。用餐時間前往幾乎都要等上半個小時，若不想等太久建議避開用餐時間！

No.4 來來水餃（台北）

來來水餃位於美食數不清的南機場夜市當中，不管什麼時候經過，店門口的人潮總是絡繹不絕。水餃分成豬肉大白菜、韭菜兩種口味，要注意的是韭菜水餃例假日並未提供，喜歡韭菜的話記得挑選平日前往，才不會撲空。店內也有酸辣湯，配上好吃的水餃是許多網友心中的絕殺組合！

No.3 巧之味手工水餃（台北）

不僅經常登上媒體版面，也是網友們口中好評爆表的水餃店。除了環境給人乾淨衛生的舒適感，最特別的是這邊一顆8元的干貝水餃，裡頭有高麗菜和豬肉等內餡，還吃的到整顆的小干貝，讓人忍不住一顆接著一顆。據傳連總統蔡英文也很愛這家店，因此又有「小英總統御用水餃」之稱。

延伸閱讀

真實版「昇龍餃子」？中華一番現實版出爐！

No.2 水餃之家（台南）

台南水餃之家有兩間，一間位於北區長勝路上，另一間則是在前峰路上，雖然兩間招牌完全不一樣，也不確定關係為何，不過可以確定的是他們的評價都相當高，各有一群擁護者。特色是價格相當的便宜，口味卻不失台南美食之都應有的水準。如果你也追求俗又大碗的水餃，來這邊就對了！

No.1

點我看答案


連鎖水餃店TOP5

No.5 餡老滿

來自北京的餡老滿餃子館，去年（2018年）在台灣風光開幕第六間門市，目前台北、台中都可以看到它的蹤跡。餡老滿最大的特色是滿滿的餡料，每顆餃子至少都重32公克，比外面一般重量多在22公克重上不少，吃起來相當過癮。菜單上更是有多達十幾種以上的餡子口味可供選擇，別的地方吃不到的口味，這裡通通有！

No.4 五花馬

「皮Q肉鮮美味」是不少人對五花馬的印象，全台北中南都有分店，是許多網友想要吃餃子時的首選之一。雖然價位並不算特別便宜，但鮮味十足的內餡，還是讓不少人趨之若鶩，除了網友們推薦必點的蝦仁水餃，另外還有地瓜葉水餃、南瓜水餃等少見的特別口味，愛吃水餃的你有機會一定要都要嘗試一遍！

No.3 又一村水餃麵食館

小有名氣的又一村水餃，其實是由曾經為竹聯幫堂主的賴嘉靖創立，建中畢業的他，因為不小心誤入歧途逃亡至大陸，最近還因為主動投案上了新聞版面，引來不小討論。又一村店面雖然沒有華麗裝潢，但是價格公道，味美皮Q的水餃仍然吸引不少老饕持續光顧，其中又以高麗菜水餃最為有名！

No.2 四海遊龍

四海遊龍為台灣第一家專賣鍋貼和水餃的餐飲集團，早在1993年便已創立，至今依然有著高人氣，身為元老級的開創者，不管是品質還是口味上都有穩定的水準，內用提供免費豆漿也令人印象深刻。比較有趣的是，因為店名與「雖敗猶榮」讀音相近，每逢棒球隊在國際比賽中以一分飲恨，鄉民就會開玩笑說是「吃鍋貼」、「四海遊龍」來反諷，更讓四海遊龍在網路上有著屹立不搖的地位，討論熱度歷久不衰！

No.1 八方雲集

繼台灣第一家專賣鍋貼和水餃的四海遊龍出現後，八方雲集直到1998年才成立，然而展店速度十分神速，榮登當今台灣第一熱門的連鎖鍋貼水餃專賣店。不過除了鍋貼水餃以外，網友討論度更高的似乎是店內的玉米濃湯以及酸辣湯，便宜又好喝的湯品，讓不少人直呼「玉米濃湯才是本體！」。下次來吃水餃別忘了配上一碗鄉民大推的濃湯！

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