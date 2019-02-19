親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

8個月男嬰染麻疹原因待查 疾管署籲接種疫苗

2019-02-19 15:44中央社 台北19日電

疾管署今天宣布新增2例本土麻疹病例，其中一名北部20多歲女疑遭境外移入病例感染，另一名8個月大男嬰尚未找到感染源，仍在住院隔離治療，呼籲父母定期帶幼兒接種MMR疫苗。

衛生福利部疾病管制署防疫醫師林詠青今天在疫情週報中表示，兩名麻疹個案近期均無國外旅遊史，其中20多歲女性為疾管署8日公布北部30多歲男性越南境外移入病例就醫時的接觸者，15日出現發燒、喉嚨痛、疲倦、噁心等症狀，隔天出疹，經二度就醫後通報檢驗確診，目前居家隔離中。

另一名8個月大男嬰11日出現發燒、鼻炎、結膜炎等症狀，隔天出現紅疹，經多次就醫後通報檢驗確診，目前住院隔離治療中，感染源尚待釐清。

疾管署疫情中心主任劉定萍指出，20多歲女性個案在可傳染期間曾搭乘台北捷運及公車，也曾出入中山區的日本料理餐廳、士林區市立圖書館，接觸者共49人；8個月大男嬰曾出入新北市蘆洲區餐廳，接觸者共96人。

劉定萍提醒，民眾如果曾出入相關場所應提高警覺，並自主健康管理18天，一旦出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等疑似症狀，應戴口罩儘速就醫並主動告知接觸史。

根據疾管署統計，今年截至目前為止，國內有14例麻疹確定病例，9例為境外移入，感染國家為菲律賓5例及越南4例；另有5例為國內感染，其中3例為境外移入病例之接觸者。

疾管署副署長羅一鈞說，近期多個東南亞國家陸續發生麻疹疫情，尤其菲律賓今年至2月14日止，病例數已多達7000例，其中115例死亡，疫情主要發生於大馬尼拉地區、卡拉巴松區及中央呂宋區。

越南自去年12月疫情上升，該國去年累計病例數超過前年10倍，主要發生於河內市及胡志明市等大城市；馬來西亞去年累計近2000例，為2013年以來最高；泰國今年截至2月10日，全國已報告634例，明顯高於去年同期的187例。

新南向人員健康服務中心執行長彭仁奎表示，麻疹主要透過空氣及飛沫傳播，傳染力相當強，接種麻疹腮腺炎德國麻疹混合疫苗（MMR）是最有效的預防方法，接種一次可維持至少15年的保護力。

除此之外，彭仁奎提醒，民眾出國期間也應做好防護措施，例如勤洗手、注意咳嗽禮節、戴口罩、減少觸摸口鼻、避免出入人潮擁擠或空氣不流通的場所，民眾於當地如出現發燒、流鼻水、結膜炎、咳嗽或紅疹等疑似症狀，可儘速於當地就醫，或利用專線（國內02-23123456#66607，國外skype：+886910135331）及信箱（newsouthhealth@gmail.com）洽詢。

疾管署也再次呼籲，目前為麻疹好發季節，民眾應按時帶幼兒接種MMR疫苗，並避免帶未滿1歲或未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區；自麻疹流行地區返國後如有疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知旅遊接觸史。

麻疹疫情發燒
元宵節，賞花燈！金豬開運紅包等你拿→

相關新聞

107年職業病 肌肉骨骼疾病居冠

2019-02-19 15:40

研究發現：每周吃魚及喝茶4次以上 失智風險減半

2019-02-19 11:10

躺進一片藍！入住大氣氤氳的現代之所

2019-02-19 13:33

嚇到！南韓人搭過忘不了 台灣捷運4點很厲害

2019-02-19 11:39

蝦皮購物「2018消費數據大調查」！全台最會買的縣市就是它

2019-02-19 15:29

東協各國皆禁塑膠袋 為什麼新加坡卻堅持走自己的路？

2019-02-19 09:31

南向經商旅遊必看 跟著專家做不怕「麻」煩找上門

2019-02-19 15:52

影╱爺奶color walk健走 邀3千名長輩走出青春足跡

2019-02-19 15:27

OL路跑跌倒手撐地 4個月後發現手骨折了

2019-02-19 15:20

網美、文青總動員！淡海輕軌「這樣玩」228連假就值得了

2019-02-19 15:01

連11年評鑑特優 台糖尖山埤江南渡假村住宿門票買1送1

2019-02-19 14:33

水痘5年新高 防校園群聚感染

2019-02-19 14:26

每周吃魚、喝茶4次 失智風險減半

2019-02-19 14:23

林懷民生日大禮 雲門獲「英國家舞蹈獎」最傑出舞團

2019-02-19 14:23

水痘感染創5年同期新高 腹瀉、腸胃炎就診多1成

2019-02-19 14:20

肌肉骨骼疾病、聽力損失 職業病比率高

2019-02-19 14:18

滿月嬰流感重症 疾管署籲新手爸媽接種疫苗

2019-02-19 14:18

成人異位性皮膚炎 醫師：不要放棄治療

2019-02-19 14:17

吞嚥疼痛、喉嚨有異物感 小心是慢性扁桃腺炎

2019-02-19 13:48

分析音樂喜好 可以準確診斷出精神疾病嗎？

2019-02-19 13:29

元宵來碗「茶湯圓」 減輕熱量負擔

2019-02-19 13:09

寶寶頻吐奶新手爸媽好崩潰 醫籲少量多餐多拍嗝

2019-02-19 13:01

改善寶寶吐奶 這樣做有效改善

2019-02-19 12:17

家長同學留意！塑膠書套消保官驗出塑化劑超標百倍

2019-02-19 12:07

殺手免疫細胞可抗流感 有助研發廣效型疫苗

2019-02-19 11:43

武陵農場賞櫻管制 228連假要解除了

2019-02-19 11:42

吃魚喝茶遠離失智？國健署提醒別過量攝取單一食物

2019-02-19 11:29

影／醫療暴力零容忍 立委呼籲法務部修法

2019-02-19 11:01

台鐵3月1日起停辦行包車 機車托運試停6個月

2019-02-19 10:37

蝴蝶颱風最快今生成 氣象局：影響台灣機率低

2019-02-19 10:09

避免截肢 三高洗腎患者四肢異常、變黑要趕緊就醫

2019-02-19 10:07

關島熱帶性低氣壓可能成颱 影響台灣機率低

2019-02-19 09:57

影／台灣首對連體嬰的哥哥張忠仁告別式

2019-02-19 08:17

彭啟明：台灣春雷第一響 天氣要開始不一樣了

2019-02-19 07:43

入夜降雨趨緩 中南部、花東可望見到最大滿月

2019-02-19 07:24

連線異常2小時 健保卡讀不到 看診大塞車

2019-02-19 01:05

經營權易手 oBike騎哪丟哪 變街頭垃圾

2019-02-19 00:59

生產事故救濟 讓婦產科訴訟降6成

2019-02-19 00:34

健康你我他 ／每日萬步 走出健康

2019-02-19 00:34
看更多

熱門文章

彭啟明：台灣春雷第一響 天氣要開始不一樣了

2019-02-19 07:43

219年首見！元宵節晚上11:54抬頭看「最大滿月」

2019-02-18 16:50

研究發現：每周吃魚及喝茶4次以上 失智風險減半

2019-02-19 11:10

嚇到！南韓人搭過忘不了 台灣捷運4點很厲害

2019-02-19 11:39

經營權易手 oBike騎哪丟哪 變街頭垃圾

2019-02-19 00:59

影╱協調假日送貨挨批「物流業不是人嗎？」 林佳龍：一定合法

2019-02-18 17:41

呷甜甜過元宵！ 高雄必吃5間圓仔名店

2019-02-18 17:07

影╱彰化爆第一件禽流感 他飼養3萬多隻土雞全遭撲殺

2019-02-18 18:01

今日星座運勢／天蠍做事需圓滑一點 微笑有助愛情

2019-02-19 00:00

UNIQLO春夏新裝遭抨擊 日本網友酸：根本毛澤東

2019-02-18 18:26

永遠交不到另一半？或許妳已處於「自殺式單身」的狀態

2019-02-18 23:42

影／台灣首對連體嬰的哥哥張忠仁告別式

2019-02-19 08:17

影／119年最大元宵滿月！北台灣恐看不到超級月亮

2019-02-18 17:10

蝴蝶颱風最快今生成 氣象局：影響台灣機率低

2019-02-19 10:09

華航檢討不賺錢航線 紐澳入列

2019-02-19 00:17

惹民怨 環署修正：淘汰髒車非老車

2019-02-19 00:17

威力彩第108014期開獎

2019-02-18 21:35

館長認定十大血汗職業之首是這個 網友：還不能辭職

2019-02-19 14:50

影╱觀光局春遊補助 林佳龍：各縣市依季節調整

2019-02-18 17:37

元宵最高主燈！台北101今晚上演兩分半鐘燈光音樂秀

2019-02-19 12:24

10年罹3癌…竟是同一癌細胞基因突變

2019-02-19 00:34

武陵農場賞櫻管制 228連假要解除了

2019-02-19 11:42

今年是250年內唯一的「元宵節+年度最大滿月」

2019-02-18 16:21

一張圖看元宵節天氣！ 北部看最大滿月要碰運氣

2019-02-18 20:50

【生活點滴】藝萱／少買玩具，自找樂趣

2019-02-19 06:00

吃魚喝茶遠離失智？國健署提醒別過量攝取單一食物

2019-02-19 11:29

逾五成高齡者每天久坐超過七小時 易流失肌力

2019-02-18 17:43

入夜降雨趨緩 中南部、花東可望見到最大滿月

2019-02-19 07:24

娘娘必搶！北京故宮推「絕美彩妝」 彩妝盤仙氣逼死人

2019-02-18 17:12

被歲月溫柔以待！常保童心的凍齡星座TOP5

2019-02-19 09:52

台北燈節魅力十足 柯P也愛這一味

2019-02-18 22:53

東協各國皆禁塑膠袋 為什麼新加坡卻堅持走自己的路？

2019-02-19 09:31

中華郵政首發東沙環礁郵票 福衛五號照片授權

2019-02-18 20:23

父母總是糾結自己的決定會比孩子好 卻又希望孩子聰明獨立

2019-02-19 09:24

暖冬補助帶動高屏住房率 林佳龍：不是因為韓流來了

2019-02-18 19:12

影／賞燈會嘗美食！東港華僑市場 特色料理好呷又澎湃

2019-02-18 18:42

5成銀髮族每天久坐7小時！肌力易流失

2019-02-19 00:34

元宵吃湯圓補運 速食業應景推出「炸湯圓」

2019-02-19 13:38

連線異常2小時 健保卡讀不到 看診大塞車

2019-02-19 01:05

家長同學留意！塑膠書套消保官驗出塑化劑超標百倍

2019-02-19 12:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top