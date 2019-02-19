蝦皮購物「2018消費數據大調查」！全台最會買的縣市就是它

2019-02-19 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ╱即時報導



蝦皮購物今天（2/19）公布2018消費數據大調查，包括全台平均消費最高縣市、日訂單量最多縣市、消費者最易手滑的時段、台灣人到底多愛聊聊等，其中北部偏好小額多次購買、中南部愛一次集中購足，日訂單量最高的縣市以新北市位居第一，平均消費最高的縣市則意外由彰化市奪冠。

根據蝦皮購物統計，北部消費者偏好想買就買、多次下單，其中新北市繼去年雙11、雙12後，再度蟬聯年度「日訂單量最多縣市」寶座，新北市；中南部地區則偏愛一次買好買滿，平均消費最高城市由彰化市奪得，蝦皮購物分析進一步觀察彰化市平均消費勝出的原因，主要是3C、電腦周邊配件等高單價商品購買數量較多，更有買家一次下訂10張高規格顯示卡，單筆金額逼近20萬元。

除了南北消費者網購行為大不同，蝦皮購物發現消費者最容易下單、最多人購物的時段在晚上10點到12點之間，其次為上班日午休的12點到下午2點時段，堪稱「手滑黃金期」，顯見許多消費者喜歡在睡前、午休前滑手機逛網拍，也很容易一不小心在睡前購物慾大爆發。

蝦皮購物自2016年推出「聊聊」功能後，許多消費者已習慣在購物前與賣家「聊聊」，在下單前充分互動、確認，有效減低交易過程中的資訊落差、減少售後糾紛，截至2019年1月底共創下高達25億則以上的聊聊訊息，近一個月平均每天發出超過410萬則，於東南亞7國之中數一數二。