影╱爺奶color walk健走 邀3千名長輩走出青春足跡

2019-02-19 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



弘道老人福利基金會舉辦的「爺奶color walk」健走活動，吸引勇腳長輩挑戰5公里里程，活動至今邁入第6年，累積1萬7千多名民眾參與，其中65歲以上的長輩佔74%，在銀髮圈帶動健走風潮，去年活動名額更在兩周內秒搶一空。今年將在5月4日於台北大佳河濱公園舉行，即日起開放報名。

弘道老人福利基金會今舉辦記者會，邀到歌手鼓鼓呂思緯擔任健走大使，鼓鼓在菲特邦健康管理顧問公司老師的帶領下，大跳為長輩量身打造的健身操，鼓鼓也呼籲大家多帶著自己的阿公、阿嬤走到戶外，增進祖孫互動，健走活動當天，他也會努力帶自己80多歲的阿嬤參與。

此外，3名弘道百歲小學堂的學員今也進行隨堂測驗，由鼓鼓出題目，3名8旬阿嬤大秀學習識字的成果，逗趣互動讓現場笑聲不斷。