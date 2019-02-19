OL路跑跌倒手撐地 4個月後發現手骨折了

2019-02-19 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



一名20多歲的OL數個月前跑步時不慎跌倒，當下曾以手撐地，之後手腕疼痛不已，有長達4個月時間吃藥復健都未緩解，經骨科醫師以特殊角度照X光檢查，才發現大拇指外側下方的舟狀骨「骨折了」，所幸以微創手術用螺絲固定後，疼痛終於緩解。

收治患者的活力得中山脊椎外科醫院骨科主治醫師李佳霖說，患者在跌倒後立即就醫照X光，並未發現異狀，因舟狀骨骨折發生時不明顯，隨著時間才逐漸位移，往往要4到6周才能確診，且患者若遲未發現就醫治療，拖延過久恐造成永久性的手腕關節炎，甚至可能導致舟狀骨壞死，得進行骨頭移植。

李佳霖表示，舟狀骨骨折在腕骨骨折中相當常見，主要是病患在跌倒第一時間以手撐地，手腕過度往大拇指的方向偏移造成，主要疼痛點是在大拇指靠近手腕外側的根部，如果手掌下壓左右晃動，就會覺得疼痛，從手部特定角度照X光，才會發現潛在的舟狀骨骨折，有時也須進一步做核磁共振確認傷勢。