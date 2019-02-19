流感持續發威又奪6命 一個月大嬰創本季最年幼重症

2019-02-19 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



流感仍在流行期，民眾不可掉以輕心。疾管署今公布，目前國內自去年10月1日起共48例死亡，上周新增6例經審查與流感相關死亡病例。另目前累計534例流感併發重症病例，上周59例流感併發重症病例，其中包含本季年紀最小的個案，是一名一個月大男嬰，目前病狀穩定，仍住院觀察。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名北部男嬰二月初發病，出現咳嗽、食慾不振等症狀，隔天就因缺氧、意識不清送醫，發現是感染流感併發肺炎。據了解該男嬰同住家人沒有接種本季流感疫苗，家人過年期間曾前往目前流感疫情嚴峻的日本，雖男嬰沒有同行，國內期間活動範圍也都在家中，但因家人陸續出現流感症狀，疑似家庭交互感染。

疾管署副署長羅一鈞說，因六個月以下小孩還無法接種流感疫苗，提醒家有六個月以下幼兒的父母，都是公費疫苗接種對象，應準時接種，雙親獲得足夠免疫力也可間接保護寶寶，孕婦或媽媽後，可藉由胎盤、母乳將疫苗保護力傳遞給寶寶，爸爸準時接種，也可因為有流感疫苗保護，減少爸爸感染流感、帶流感病毒回家機率。

國內自去年10月1日起累計534例流感併發重症病例，其中48例死亡。據疾管署統計，國內上周類流感門急診累計九萬多就診人次，已較春節前一周十一萬人次下降。上周新增59例流感併發重症病例，年紀最小為一個月幼兒、年紀最大是97歲；新增6例經審查與流感相關死亡病例，年齡介於48歲至98歲，均有慢性病史，其中5例未接種流感疫苗。