跌倒手痛不能輕忽 檢查竟是骨折

2019-02-19 14:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



許多人在跌倒時，會反射性的用手撐地，有位粉領族OL就在跑步跌倒時用手撐地，雖然當下X光檢查並未骨折，但手腕卻疼痛長達四個月，吃藥復健都沒效，幸好她不輕忽，就醫經特殊角度X光檢查確定是舟狀骨骨折。「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師李佳霖即建議，若有類似情況，應接受專業醫師檢查診斷，早治療，以免留下手腕關節後遺症。

李佳霖醫師指出，類似這種情況，通常會發生受傷後數週或數月時，理學檢查會發現，主要的疼痛點是在大拇指的根部，靠近手腕的外側（Snuff box)。另外，在掌面壓住舟狀骨結節，左右晃動手腕，會引發痛，再輔助特殊Ｘ光角度（正面照時手腕往尺側偏20度），常常就會發現有潛在的舟狀骨骨折。有時，還需要核磁共振的進一步檢查，以確認傷勢。

李佳霖醫師進一步指出，舟狀骨骨折是腕骨中最常見的骨折，由於病患在跌倒之時，手去撐地，一個軸向的力量，作用在過度背曲的手腕，加上往大拇指的方向手腕偏移，就很容易導致舟狀骨受傷。舟狀骨又是腕骨當中最重要的骨頭之一，若不小心疏忽，在急性期受傷時，沒有接受適當的治療，常常會引起不可恢復的手腕併發症。

這些併發症包括，因為先天構造的關係，舟狀骨的表面有將近75﹪的軟骨覆蓋，血液供應更是特殊，所以，一旦受傷骨折後，很容易導致骨折不癒合或舟狀骨缺血性壞死。長時間的舟狀骨不癒合，會影響腕骨其他骨頭，甚至導致腕關節的關節炎。

在治療舟狀骨骨折方面，李佳霖說，若是穩定沒有位移的骨折，可以用石膏固定治療，但因石膏固定時間常達數個月，所以，也可以用微創手術的方式來做螺絲固定；若是位移不穩定的骨折，則建議用開放性傷口來做復位及內固定手術方式來治療，有些醫師也使用關節鏡來輔助幫忙復位。