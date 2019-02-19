水痘感染創5年同期新高 腹瀉、腸胃炎就診多1成

2019-02-19 14:20 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



冬季與初春是水痘的好發季節，適逢各學校開學，傳染恐達高峰。疾管署統計，年後腹瀉、腸胃炎就診人次較年前多近1成，水痘感染也有微幅上升情形，創5年來新高。

疾管署提醒民眾，水痘傳染力極強，老師與家長須留意孩童健康及飲食衛生，病癒後至少48小時再恢復上學，降低病毒傳播的風險。

疾管署副署長羅一鈞表示，監測資料統計顯示，開工開學後一周，全台民眾因腹瀉、腸胃炎等情形就診逾16.1萬人次，比春節前14.7萬人次比上升9.2%，跟往年比雖沒比較高，人數仍可觀，推估是因過年期間民眾會忍耐不上醫院，年後上工醫院開診而湧進就醫人潮。

在近期腹瀉群聚案件中，已累計25起，以餐飲旅宿業的15起最多，病原以諾羅病毒為主。

另外，水痘近期有微幅上升趨勢。羅一鈞指出，上周水痘就診達981人次，較前3周學校寒假及春節時高外，也為近5年來同期新高；而近一個月所通報的5起水痘群聚傳染案例，國中小就佔4起，可見校園仍是感染大宗。疾管署呼籲各學校須加強宣導，並注射相關疫苗。

台大小兒部主任黃立民表示，水痘好發於冬末與春季間，可透過空氣與飛沫傳染，傳染力極強，性別上男童比女童容易感染；孩童接種公費水痘疫苗約有8成效果，建議施打後3個月可再自費施打1劑水痘疫苗，保護力則可提升到9成8。

近期燈會等活動多，又適逢228連假將至，黃立民呼籲民眾與孩童出門都可佩戴口罩，注意衛生，避免病毒感染。