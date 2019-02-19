滿月嬰流感重症 疾管署籲新手爸媽接種疫苗

2019-02-19 14:18 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



疾管署今公佈年後最新統計流感疫情，上周流感門診人次雖跌破10萬人，與年前比下降16%，但仍新增59例流感併發重症的病例，以A型流感為主。年齡層以65歲以上、50至64歲間占多數，並有6人死亡；其中最小的重症流感患者為剛滿月的新生男嬰，為春節期間發病，創今年開春年紀最小紀錄，目前仍在醫院治療中。

疾管署表示，公費流感疫苗對象包含孕婦與家中有6個月以下新生兒的新手爸媽，目前接種率僅2成，呼籲符合資格民眾盡快接種，保護自己也保護家中小寶貝。

疾管署副署長羅一鈞表示，開學開工後，上周全台累流感門診統計約99481人次，與春節前近12萬人次相比下降約16%。目前全台累計，共534例流感併發重症病例，其中48例死亡。

新增重症流感患者中，最小的為剛滿月的新生男嬰。羅一鈞指出，該新生兒為2月4日時出現喉嚨紅腫發炎現象，2月5日出現意識不清、缺氧情形，經緊急送醫後確診為流感合併肺炎；經詢問家屬後發現，家人在春節前曾赴日旅遊，並出現類流感情形，男嬰可能因此感染。目前該男嬰加護病房接受治療，仍留院觀察中。

羅一鈞提醒，目前的流感疫苗新生兒須滿6個月以上才能施打，為避免感染，包含孕婦及家中有6個月以下新生兒的新手爸媽，都符合公費流感疫苗施打對象。經統計，目前符合的40萬人中，僅8萬餘人接種，施打率只有2成，呼籲符合資格民眾盡快接種。

台大小兒部主任黃立民也呼籲，現正值各地元宵燈會展開，人際交流相當頻繁，民眾外出時請戴口罩，做好手部衛生與咳嗽禮節，避免流感病毒傳播。