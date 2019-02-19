吞嚥疼痛、喉嚨有異物感 小心是慢性扁桃腺炎

2019-02-19 13:48 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



23歲江姓女子近年來常感覺吞嚥疼痛、喉嚨有異物感，甚至頸部會腫脹、觸痛，去診所拿藥卻效果有限，後來到奇美醫學中心求診後，才發現是「慢性扁桃腺炎」，在接受醫師建議住院進行手術治療，出院之後，吞嚥疼痛與喉嚨異物感才大幅改善。

奇美耳鼻喉部鼻科主任林志勳指出，扁桃腺就是所謂的顎扁桃腺，位於口咽部後外側方，屬於淋巴組織，有抵抗病原菌侵襲的功能。扁桃腺生下來後，逐漸增大，一直到4歲時最大，同時發揮最大功能，以後就隨年齡增加而功能逐漸衰退。

扁桃腺構造有豐富的血管供應，由於扁桃腺內在正常情況下就有許多隱窩，會堆積咀嚼過後的食物碎屑及本身脫落的細胞，因此也是口腔內正常菌叢可能聚集的地方，當有病原體入侵時，淋巴組織開始對抗病原體，這時會造成扁桃腺發炎。

林志勳說，急性扁桃腺炎多發生在感冒的時候合併發生，尤其是過度疲勞、睡眠不足，更容易發病，先是發燒、發冷，接著是喉嚨劇痛，甚至吞嚥困難，同時還會有全身不適，如倦怠、頭痛、關節痛等出現，常併有耳朵痛及頸淋巴結腫痛。

慢性扁桃腺炎為扁桃腺長期反覆發炎，症狀通常比急性期輕微，往往只有吞嚥疼痛或喉嚨異物感而已，嚴重時頸淋巴腫、頸部觸痛、全身不適。