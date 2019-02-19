網美、文青總動員！淡海輕軌「這樣玩」228連假就值得了

2019-02-19 15:01 聯合新聞網 網路溫度計提供



淡海輕軌目前提供票價全面折扣5元的優惠活動，吸引民眾一同來踏青。圖片來源／聯合報系資料照片 分享 facebook

年假9天你過得精彩嗎？是否也跟小編一樣天天衝淡水呢？因為新北市令人引頸期盼的

「淡海輕軌－綠山線」

已經通車囉！

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而且你知道嗎？淡海輕軌不僅試營運期間搭乘全面免費，過年前夕2月1日起三個月，票價還通通便宜五元，如此親切的優惠方案，叫人春節不帶一家大小搭淡海輕軌踏青，實在太對不起自己了！

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淡海輕軌｜網路聲量 15175筆

而且透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的「淡海輕軌」網路好感度調查，你會發現，網友短短三個月來對這項建設的正面評價高達85％，足足是負評的5倍，顯見淡海輕軌通車後不只網友搶搭，很多人還一坐成主顧，愛上淡海輕軌帶來的快樂旅途！

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此外觀察《KEYPO大數據關鍵引擎》的「淡海輕軌」網路熱門關鍵字我們也能得知，其不僅試營運票價「免費」深得人心，沿途迷人且獨具文化特色的「觀光景點，以及11個由國際知名藝術家「幾米」量身定做，以繪本《閉上眼睛一下下》作為主題的童話裝置藝術，都掀起網路一波波熱門話題！

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話不多說，現在就讓「過來人」小編帶大家實地走一遭，看看淡海輕軌沿途走過、路過、萬不能錯過的二大魅力！Here We Go～

♥ 戴上帽子去旅行！淡海輕軌「幾米」主題車站讓你快門按不停

為了讓旅客身歷其境，感受童話世界的夢幻場景，新北市政府特地邀請繪本大師幾米創作專屬繪本《閉上眼睛一下下》，並於綠山線11座候車站，以及鄰近綠山線的「淡水行政中心站」及「濱海義山站」公車候車亭內，設計大型公共藝術作品，讓喜愛童話世界的網美、文青，用IG美照紀錄浪漫新卡點！

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♥ 不怕你不玩，只怕你玩不完！淡海輕軌沿途景點叫人逛上癮

淡水有多好玩，淡海輕軌都知道！因此除幾個較知名景點，如情侶約會首選「漁人碼頭」、西洋百年建築「紅樓」、北台灣祈福聖地「清水巖祖師廟」、滬尾港守護神「福佑宮」外，還有許多在地人才知道的秘境值得你前去造訪！一起來看看～

V01 紅樹林站-

＃紅樹林生態教育館與生態步道

喜愛大自然的好朋友有福了！因為淡海輕軌「紅樹林站」與台北捷運紅樹林站共構，鄰近淡水河岸自行車道、淡水河紅樹林自然保護區及紅樹林自然生態展示館等地，擁有豐富生態資源，所以你造訪時，不僅到處可見古錐的水筆仔，隱藏樹林裡的招潮蟹、彈塗魚和小白鷺也讓美景生意盎然，非常適合親子旅遊或攝影師之旅。

＃滬尾櫻花大道

全長4公里，號稱全世界最長的滬尾櫻花大道，沿路吉野櫻和山櫻花每逢3月就會盛開，點點火紅的花蕊不僅會暈染整片藍天，與白雲相互輝映的模樣更是美不勝收！

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V05 淡金北新-

＃無極天元宮

位於淡金路和北新路交叉路口的「淡金北新站」，只要再轉乘公車便可到抵達另一個知名賞櫻景點「無極天元宮」了，而且身為專業網美都知道，那裡的櫻花種類更多、茂盛期更長，隨身一定要記得帶行動電源，以免手機拍到沒電！XD

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＃楓樹湖

說到秘境，你怎麼能不知道楓樹湖呢？每逢春季，當地不僅會出現木蓮花海，周遭的山櫻花、山茶花還會依序綻放，紅白相間的唯美景緻，叫旅人永生難忘。

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＃石牆仔內

別說小編沒告訴你！無極天元宮附近還有一家在地古早味料理，名為「石牆仔內」，其不僅自種的時令野菜遠近馳名，自烘的咖啡豆也讓人聞香而來，加上造訪旅客能在古色古香、擁有近百年歷史的三合院內用餐，所以近年來名氣狂飆，堪稱文青人的天堂！

＃青島武館

你是武術迷嗎？那淡金北新站還有一個不容你錯過的超酷景點「青島武館」，因為裡頭的師傅林昌湘赫赫有名，不僅從小就習武，是標準武癡，還曾奪下紐約武術大賽冠軍寶座，讓台灣躍上國際版面。

爾後林昌湘師傅更為了將中國武術發揚光大開班授課，將畢生螳螂拳、長拳和地功拳等絕學傳授給高徒，並於館內展示自己30多年來，跑遍全球所收藏的3千多件明、清時期武兵器。如此國寶級的功夫與歷史文物，熱愛武術的你說什麼都要一睹為快！

V07淡水行政中心-

＃公司田溪橋遺跡

位於「淡水行政中心站」附近的「公司田溪橋遺跡」，淡水公司田溪橋過去是行經淡水與基隆之間的交通要道，目前仍保存建橋石碑與橋板於遺址位置。

V09 濱海沙崙-

＃公司田溪程氏古厝

緊接著來到濱海路二段與沙崙路交叉路口的「濱海沙崙站」，附近的「公司田溪程氏古厝」也非常值得造訪，因為其蘊藏台灣傳統的三合院建築美學，而且還是淡水第一件指定為「歷史建築」的古老民宅。

V11 崁頂站-

＃淡海美麗新影城

以前說到看電影，很多淡水人都會直搖頭，抱怨著「又要進城了」。還好現在看院線片，他們再也不用舟車勞頓、大老遠跑台北市了，因為萬眾矚目、位於崁頂站的新北市最大電影院「淡海美麗新影城」開幕啦！

而且影城內的商場也將於今（108）年3月正式營運，據說屆時將會有很多特色美食、時尚品牌進駐，讓人光想就迫不急待啊！

☞淡海輕軌跟台北捷運不ㄧ樣哦！

想不到吧！淡海輕軌一路上有這麼多當地人捨不得外流、甚至不知道的「好趣處」，不過小編有一件事要提醒大家，那就是淡海輕軌雖然許多規範跟台北捷運相同，但搭乘方式仍有以下三點要注意喲！

1. 淡海輕軌進出站沒有閘門

由於淡海輕軌車站採開放式、無閘門設計，所以大家進站、出站時，記得到刷卡機刷卡搭車，進站後1小時內就要刷卡出站，以免系統補收票價喲！

【單程票】

全票：基本票價20元，單程票價最高25元。

兒童：身高未滿115公分，或身高滿115公分而未滿6歲的兒童，只要出示身分證明文件，就可免費搭乘。每1名購票旅客以陪同4名免購票兒童為原則。

【電子票證：悠遊卡、一卡通、愛金卡】

搭乘優惠：普通卡享8折優惠，折扣後的基本票價為16元；特殊卡種享有半價優惠（公告票價4折優惠）。

轉乘優惠：普通卡轉乘公車、北捷，享有單程票半價8元的轉乘優惠。特殊卡種轉乘公車、北捷，轉乘優惠4元。

【一日票】

票價：50元，搭乘不限次數、里程數。可於輕軌紅樹林站（V01）詢問處購買。

【定期票】

1280元公共運輸定期票政策，淡海輕軌也可以使用。

2. 淡海輕軌上下車必須自行按鈕開門

搭乘淡海輕軌想上下車時，記得按下門上按鈕，門才會開啟。另外車門設定開啟時間為20秒，也有加裝防夾設計，所以不用擔心！

3. 淡海輕軌營運時間跟班次

淡海輕軌營運時間為6時到24時，班距約10至15分鐘。

好啦～看到這你還等什麼，無論你是體驗生活的背包客、走在美照第一線的IG網美，還是喜歡用鏡頭記錄人生的攝影大師，亦或追求家人溫馨出遊的旅客，以及享受小倆口甜蜜時光的情侶檔，現在都快戴起帽子搭上淡海輕軌，來一趟前所未見奇幻旅程吧！

✘別嫌小編囉唆！以下2個貼心小提醒，聽進去準沒錯～

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