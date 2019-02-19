每周吃魚、喝茶4次 失智風險減半

2019-02-19 14:23 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 羅真 ／台北報導



長期喝茶、吃魚，能降低失智風險。中央研究院、國家衛生研究院與陽明大學合作分析國人營養攝取與疾病資料，發現常攝取植物類食物、植物類飲品、乳製品、海鮮與魚類搭配的飲食型態的長者，認知功能程度較佳；魚與茶葉的保護作用尤為顯著，長達11年的追蹤顯示，每周都攝取四次以上者，失智風險能大幅減半。

國內長期追蹤研究顯示，每周吃魚、喝茶都超過四次，失智風險減半。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

研究團隊以台灣營養健康狀況變遷調查資料為基礎，進行長期追蹤研究，研究團隊檢視2014至2016年營養健康狀況變遷調查資料，分析1245名65歲以上長者的膳食攝取與認知功能測驗分數。

調查當中，16.7%有輕度認知障礙，研究團隊校正年齡、吸菸習慣、健康狀況等影響因子後發現，愈常攝取水果、堅果種子、全穀物、麥片、咖啡、乳製品、海鮮與魚類的男女，發生輕度認知障礙的風險愈低。對女性有幫助的食物還有茶葉、雞蛋、蔬菜與大豆製品，攝取愈多者的罹病率愈低。

長期追蹤結果情況類似，研究團隊採1999至2000年的資料，檢視1436名原來沒有失智症的長者的飲食型態，再進一步透過健保資料庫追蹤至2012年，了解罹患失智症的情形。

分析發現，這群人當中有19.53‰罹患失智症，但較常採取上述飲食模式的長者罹病率較低，尤其經常吃魚、喝茶者最顯著。一周內喝茶少於一次者的罹病率是21.7‰，一周喝茶超過四次者則為14‰；一周吃魚少於一次者的罹病率是25.7‰，一周吃魚超過四次者則為17‰；一周喝茶與吃魚都不到一次者的罹病率是24.1‰，若一周內喝茶與吃魚都超過四次，罹患失智症的比率降為12‰，降幅超過一半。

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中研院生物醫學研究所特聘研究員潘文涵說，動物實驗顯示，身體處於發炎狀態易使β類澱粉蛋白沈積，導致腦神經元受損，提高阿茲海默症的發生風險；魚類富含omega-3不飽和脂肪酸及各種彩色蔬果富含的植化素能抗發炎；綠茶中所含的兒茶素能穿越血腦屏障，把抗氧化的作用帶給腦細胞。

至於雞蛋與乳製品含有豐富的維他命B群，若缺乏維他命B群，血漿的同半胱胺酸濃度將升高，會帶來神經毒性傷及大腦。

國健署：均衡攝取6大類食物

國內長期追蹤研究顯示，每周吃魚、喝茶都超過四次，失智風險減半。衛福部國健署表示，六大類食物提供不同的營養素，每類食物都要吃到建議量，健康才會均衡。

國健署社區健康組科長謝佩君說明，豆魚蛋肉類食物富含蛋白質，是國健署「每日飲食指南」六大類食物中的一類，成人每天需要熱量1800大卡，每天需五份的豆魚蛋肉類食物。

其中，魚與海鮮一份大約是35公克魚、50公克蝦仁或160公克文蛤，豆類約20公克黃豆、三格傳統豆腐、1.25片小方豆干或一杯無糖豆漿，一份蛋是一顆雞蛋，肉類約30公克去皮雞胸肉或35公克豬小里肌肉。

謝佩君說，許多研究僅是觀察性研究，只見現象但詳細機轉仍待進一步研究。以豆魚蛋肉類食物來說，除了蛋白質，還富含其他營養，例如豆類還富含膳食纖維、多種微量元素，雞肉也富含維他命，建議每個種類食物都要攝取。

研究指出茶葉有助保護認知功能，謝佩君提醒，茶葉含有咖啡因，攝取過量可能出現心悸、焦躁不安、失眠、頭痛等症狀，食藥署建議每天咖啡因總攝取量不超過300毫克為宜。