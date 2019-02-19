寶寶頻吐奶新手爸媽好崩潰 醫籲少量多餐多拍嗝

2019-02-19 13:01 中央社 台北19日電



寶寶一喝奶就吐奶，令許多新手爸媽崩潰不已。醫師表示，嬰兒的胃容量小，發生胃食道逆流是正常現象，建議少量多餐、多拍嗝，千萬別自行減奶，寶寶肚子餓恐哭鬧更厲害。

書田診所小兒科主治醫師戴季珊今天在記者會中表示，生理性胃食道逆流是健康嬰兒常見的正常生理現象，由於嬰兒的胃部在餵食過後被撐大，下食道括約肌短暫鬆弛，導致胃部裡的奶容易逆流回食道，甚至從嘴巴溢出。

隨著年紀增長，嬰兒的胃容量慢慢增大、稠狀副食品的添加，嬰兒坐著或站立的時間增加，下食道括約肌鬆弛的機會逐漸減少，生理性胃食道逆流便會逐漸改善。

根據統計，4個月大嬰兒約有2/3每天至少吐1次，直到7至12個月大才會逐漸改善。

戴季珊指出，除了最常見的生理性胃食道逆流，嬰兒溢吐奶還有其他可能的致病因素，像是蛋白過敏、幽門狹窄、腸道阻塞、腸道扭轉、先天性巨結腸症、先天性代謝異常、急性腎上腺不足，以及病理性胃食道逆流等。

她提醒，對於溢吐奶的嬰兒，一定要注意嘔吐物是否含有血絲或黃綠色的膽汁，以及是否有餵食困難、體重增加不佳、呼吸道症狀、活力下降等情況，一旦出現上述症狀應儘早就醫檢查。

家中嬰兒若確診生理性胃食道逆流，戴季珊建議，餵食方式應少量多餐、頻繁拍嗝、餵奶後保持直立姿勢，並且要避免激烈活動、睡覺時仰睡且抬高頭部、避免尼古丁接觸等，都有助緩解嘔吐狀況。

許多家長遇到嬰兒溢吐奶，常會自行減奶，但戴季珊指出，減奶對於改善溢吐奶的情況並沒有幫助，嬰兒反而可能因肚子餓哭鬧激動增加吐奶的機率，整天奶量不足也會影響生長，造成更大問題。