改善寶寶吐奶 這樣做有效改善

2019-02-19 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉嘉韻 ╱即時報導



很多新生兒會有吐奶、溢奶狀況，如果吐奶量太多，常使得新手父母不知如何是好。小兒科醫師表示，嬰兒吐奶「生理性胃食道逆流」，是健康嬰兒會出現的正常現象，家長不用過度擔心，如果嬰兒出現頻繁溢奶、吐奶時，應就醫診斷是屬生理性胃食道逆流，還是疾病引起。

六周大的新生兒洋洋，美天大概會有兩三次餐後吐奶，大多為溢奶非噴射狀嘔吐，父母自行減奶仍未改善，擔心是否有腸胃道疾病，因此求診。醫師詳細問診得知，洋洋是足月出生且當時體重3000g，看診時體重已達4200g，每四個小時約可吃100-120c.c.奶，每天可換五片以上尿布，無腹脹、嘔吐物含血絲或活力低下等問題，診斷為生理性胃食道逆流。

收治患者的書田診所小兒科主治醫師戴季珊說，由於餵奶後嬰兒胃部撐大，使得下食道括約肌鬆弛，胃內的奶容易逆流回食道，甚至由口溢出，這是健康嬰兒正常生理現象。隨嬰兒年紀增長、胃容量慢慢增大、稠狀副食品的添加、坐著或站立的時間增加，短暫下食道括約肌鬆弛會減少，生理性胃食道逆流便會逐漸改善。

據統計，四個月大嬰兒約有2/3每天至少吐奶一次，約莫直至七至十二個月大才會逐漸改善。倘嬰兒出現頻繁溢奶、吐奶時，應就醫鑑別診斷是生理性胃食道逆流還是疾病引起。

想改善寶寶吐奶，戴季珊建議，可採少量多餐、頻繁拍嗝、餵奶完保持直立的姿勢約20至30分鐘，且避免激烈活動、睡覺時仰睡且抬高頭部、避免尼古丁接觸等，都是緩解吐奶的小撇步。但最好別自行減奶，以免寶寶肚子餓哭鬧使吐奶更嚴重，也恐脫水甚至影響生長發育。