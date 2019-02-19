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學者示警：美中台都有一廂情願想法 兩岸可能今年爆戰

耗資5億台灣燈會今晚登場 平均2.5小時才能逛完

2019-02-19 12:16聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

今天是元宵節，GOOGLE首頁特別打出元宵燈會主題，2019台灣燈會今晩也將在屏東大鵬灣正式開燈，交通部觀光局邀請日韓歐美等國132位國外媒體前來採訪，燈會遊程讓外媒留下深刻印象，上午在國際記者會中，觀光局長周永暉與屏東縣長潘孟安共同向國際宣傳，歡迎國內外遊客到屏東賞燈。

不過屏東位於國境之南，才２月中，就已是豔陽天，這也讓來自韓國的記者好奇如何防範中暑的醫療團隊配置，另外燈區面積非常大，又首次在水域進行，連外媒都好奇到底要花多少時間到達每一個燈區。

交通部觀光局長周永暉表示，大鵬灣燈區陸域面積廣達38公頃，估計平均要2.5小時才能全程走完，主辦單位製作完善的燈會APP、配合現場的行動服務台，可以隨時提供完整資訊逛燈會，現場並有專業醫療團隊進駐。

周永暉表示，今天是元宵節，全台各地都可以看到燈會，但真正代表台灣燈會品牌的是在屏東舉辦的台灣燈會，今年是台灣燈會30年，除了主燈、副燈及提燈串連外，還有國內外著名表演團隊及創新特色，尤其屏東有歷史、文化、原住民、生態旅遊，以及地景、海景和美食等五大特色，讓燈會更具可看性。

屏東縣長潘孟安更引媒體形容今年的台灣燈會是「沒有雲霄飛車的迪士尼樂園」，邀請國內外遊客一起到屏東賞燈旅遊，屏東縣政府與觀光局更聯合主打多樣遊程，要讓外界看到不一樣的屏東。

另外也有外媒好奇今年燈會到底花費多少人力及物力？周永暉表示，今年的燈會大約花了長達一年的時間籌備，投注人力超過千人，以觀光局而言，募款預算超過3億元，比往年預算增加15%，屏東縣長潘孟安則說，縣政府大約編列1.5億預算因應。

根據屏東縣政府台灣燈會辦公室估計，今年台灣燈會總預算大約耗資5億元，縣府表示，總預算大約和往年燈會差不多，但今年約有3分之1投入環境整備及接駁，以力求完美呈現。

2019台灣燈會在今晚將由總統蔡英文主持開燈，整個燈會活動至3月3日止，累計15日至18日的入園遊客已達86萬人次。

2019台灣燈會今晚登場，各式花燈歡喜迎賓。記者翁禎霞／攝影
2019台灣燈會今晚登場，各式花燈歡喜迎賓。記者翁禎霞／攝影
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交通部觀光局長周永暉與屏東縣長潘孟安共同為台灣燈會行銷。記者翁禎霞／攝影
交通部觀光局長周永暉與屏東縣長潘孟安共同為台灣燈會行銷。記者翁禎霞／攝影
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2019台灣燈會今晚登場，各式花燈歡喜迎賓。記者翁禎霞／攝影
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2019台灣燈會今晚登場。記者翁禎霞／攝影
2019台灣燈會今晚登場。記者翁禎霞／攝影
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2019台灣燈會今晚登場。記者翁禎霞／攝影
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台灣燈會屏東縣政府周永暉
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