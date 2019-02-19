影／台灣燈會今晚點燈 可遊湖賞燈還能逛特展

2019-02-19 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



第30屆台灣燈會「屏安鵬來‧光耀三十」今晚在屏東點燈，展開為期13天的展覽，共有大鵬灣、屏東及東港3大燈區，總面積達42公頃。今年最大亮點是燈區與潟湖相伴，白天晚上都可遊湖，從不同角度欣賞花燈。

台灣燈會主燈區在東港大鵬灣，是全台最大的單口潟湖，交通部觀光局及屏東縣府藉當地地景特色，打造出水陸合一的燈會，不但將黑鮪魚主燈置放水面，海天一色美景及主燈七彩光效相互呼應，還首度開放大鵬灣夜間遊湖，更具浪漫風情。

大鵬灣白天原本就有不少旅客在當地遊湖，現在多了花燈點綴，白天從湖上看往岸上，如同熱鬧的主題樂園。可看到彷彿從湖中一躍而上的黑鮪魚主燈，以及用30萬顆蚵殼串出裙擺、高達15公尺海之女神花燈，十分壯觀。

乘船遊湖過程中，可看到一棟鵝黃色的海上教堂，彷彿置身歐洲，還會經過鵬灣跨海大橋，是台灣唯一的開啟橋，搭配藍天綠湖背景，怎麼拍照都好看。

台灣燈會是台灣著名節慶活動，今年適逢第30周年，首度舉辦特展，公開歷年29座主燈模型及小提燈，進入會場彷彿走入時光隧道，一次看完台灣燈會的風華歷史，還能細細品味主燈及小提燈造型如何演變，以及每年不同特色。