家長同學留意！塑膠書套消保官驗出塑化劑超標百倍

2019-02-19 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



開學了，不少學生為課本及參考書加上塑膠書套，但新北市法制局消保官日前抽驗，卻驗出有3成塑化劑超標逾百倍，已經強制下架，消費者也可以持問題書套的憑證及商品，向經銷商辦理退換貨。

消保官表示，塑膠書套在長時間反覆觸摸下，恐怕有塑化劑或重金屬溶出而影響健康之疑慮。特別從市面購入10件塑膠書套，委託財團法人台灣玩具及兒童用品研發中心實驗室進行塑化劑溶出檢測、重金屬溶出檢測及商品標示查核 。

法制局長黃怡騰表示，經玩具中心檢測結果，10件樣品的重金屬溶出皆符合標準，但有3件樣品在塑化劑溶出試驗，竟測出DINP較限量值0.1%超出100倍。他表示，DINP對動物具有急性毒性，被環保署列為第一類毒性化學物質。

消保官表示，已依據消費者保護法規定令塑化劑不符合商品的製造廠商先行下架，並移請經濟部標準檢驗局協助追蹤其回收情形。另，業者也承諾如消費者持問題書套之憑證及商品即可向經銷商辦理退換貨。

消保官強調，消費者要選購書籍包覆塑膠書套給孩子當做禮物時，盡可能選購霧面材質、厚度不要太厚、觸摸上無油潤感之塑膠書套，以避免孩子暴露在過量塑化劑的風險中。消費者遇有消費爭議，可撥打1950全國消費者服務專線進行諮詢。

該次抽驗不合格者，可在新北市政府最新消息查詢https://www.ntpc.gov.tw/ch/home.jsp?id=28&dataserno=201902190003。