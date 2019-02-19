台灣燈會今登場 4天試營運帶動雙鐵人潮

2019-02-19 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 洪安怡 ╱即時報導



「2019台灣燈會在屏東」今日於屏東大鵬灣正式登場，15日起已試營運了4天，民眾搭乘大眾運輸工具踴躍。交通部統計，光是從台鐵潮州站、台鐵林邊站搭乘接駁車轉乘至燈會現場的人次，試營運前3天就有1萬4321人；台鐵屏東站、台鐵潮州站、台鐵林邊站的搭乘人次也有明顯增加。

台灣燈會主辦方建議參觀者可搭乘雙鐵至會場，若選擇台灣高鐵，可搭至左營站，步行至台鐵新左營站轉乘到台鐵至潮州站，再搭乘免費接駁車至會場；若搭乘台鐵，則可搭至潮州站、林邊站，再轉乘免費接駁車至會場。

免費接駁車平日1時30分開始營運，假日上午9時30分開始營運，最晚至晚間11時，每10-15分鐘一班車，但晚間8時過後，停止往燈區方向接駁。

依據交通部統計，接駁車載運人次每天不斷攀升，15日從台鐵潮州站搭乘接駁車共1029人次，16日4420人次，17日4777人次，從台鐵林邊站搭乘接駁車部分，15日有649人次，16日1608人次，17日1838人次，總計試營運3天，搭乘接駁車人數達到1萬萬4321人，接駁車也開行了505班次。

台鐵局統計，從15日至18日，屏東站平均每日進出站人次為1萬2297人次，相較去年平均每日進出站人次1萬495人次略高；潮州站這4天平均每日進出站4917人次，高於去年平均每日進出站人次3679人次；林邊站為497人次，也略高於去年平均每日429人次。