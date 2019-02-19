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武陵農場賞櫻管制 228連假要解除了

2019-02-19 11:42聯合報 記者羅建旺╱即時報導

武陵農場櫻花季2月7日大年初三登場，將持續到2月27日，總共21天，今年花況佳，吸引大批遊客。

但周邊道路實施交通管制， 除訂房客外，一般遊客得搭客運專車或團體預約 ，無通行證小客車不得進入，不過，交通管制將到27日結束，公路總局今天表示，228連續假期（2月28日到3月3日）不會再延續管制。

「因沒有賞花專車，因此相關道路管制結束，不過，重要交通路況還是會隨時告知。」公路總局第四區養護工程處長李順成今天說，櫻花季雖然結束，但農場裡還有蘋果花等盛開，還是會有遊客，工程處會做好疏導，也提醒用路人配合。

今年武陵農場櫻花季，公路總局比照往年，規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施，場內總量管制每日進場人數 6000 人，包括住宿遊客 1800 人及一日遊遊客 4200 人，其中一日遊遊客分為團體票1000人及搭乘公共運輸散客 3200 人。

住宿遊客需憑武陵農場製發車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並換發通行證進場，搭乘公共運輸散客則由客運業者提供售票管道購買車票進場。

櫻花季期間武陵農場周邊道路將實施交通管制，包括台 7 甲線與中 124 線武陵農場入口交通管制等，台 7 線及台 7 甲線等聯外道路沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等。

因宜蘭離台北近，不少遊客經由宜蘭上山，在宜蘭轉運站、羅東轉運站搭車外，三星鄉公所特別在三星運動場設搭車點，方便遊客，還有市集及摸彩等，因遊客多，中途在大同鄉南山休息站，順道採購高麗菜等特產，也創造花季商機。

武陵農場櫻花季2月7日大年初三登場，將持續到2月27日，總共21天，今年花況佳，...
武陵農場櫻花季2月7日大年初三登場，將持續到2月27日，總共21天，今年花況佳，吸引大批遊客，周邊道路實施交通管制，不過，交通管制將到27日結束，公路總局今天表示，228連續假期（2月28日到3月3日）不會再延續管制。記者羅建旺／攝影
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武陵農場櫻花季2月7日大年初三登場，將持續到2月27日，總共21天，今年花況佳，...
武陵農場櫻花季2月7日大年初三登場，將持續到2月27日，總共21天，今年花況佳，吸引大批遊客，周邊道路實施交通管制，不過，交通管制將到27日結束，公路總局今天表示，228連續假期（2月28日到3月3日）不會再延續管制。記者羅建旺／攝影
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武陵農場櫻花季公共運輸
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