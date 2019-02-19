武陵農場賞櫻管制 228連假要解除了

2019-02-19 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



武陵農場櫻花季2月7日大年初三登場，將持續到2月27日，總共21天，今年花況佳，吸引大批遊客。

但周邊道路實施交通管制， 除訂房客外，一般遊客得搭客運專車或團體預約 ，無通行證小客車不得進入，不過，交通管制將到27日結束，公路總局今天表示，228連續假期（2月28日到3月3日）不會再延續管制。

「因沒有賞花專車，因此相關道路管制結束，不過，重要交通路況還是會隨時告知。」公路總局第四區養護工程處長李順成今天說，櫻花季雖然結束，但農場裡還有蘋果花等盛開，還是會有遊客，工程處會做好疏導，也提醒用路人配合。

今年武陵農場櫻花季，公路總局比照往年，規劃「場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁」等4大交通疏運措施，場內總量管制每日進場人數 6000 人，包括住宿遊客 1800 人及一日遊遊客 4200 人，其中一日遊遊客分為團體票1000人及搭乘公共運輸散客 3200 人。

住宿遊客需憑武陵農場製發車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台登記並換發通行證進場，搭乘公共運輸散客則由客運業者提供售票管道購買車票進場。

櫻花季期間武陵農場周邊道路將實施交通管制，包括台 7 甲線與中 124 線武陵農場入口交通管制等，台 7 線及台 7 甲線等聯外道路沿線設置大型牌面，宣導無通行證者請勿進入武陵農場等。