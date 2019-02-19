吃魚喝茶遠離失智？國健署提醒別過量攝取單一食物
國內一份長期觀察追蹤研究顯示，經常攝取魚與茶葉有助維持認知功能，在11年的觀察追蹤期當中，每周雙雙攝取超過4次，失智風險減半。不過可別因此過量攝取單一食物，衛福部國健署表示，六大類食物各提供不同的營養素，每類食物都要吃到建議量才會均衡健康。
衛福部國健署社區健康組科長謝佩君說明，別看了特定研究就大量、超量吃魚，其一，許多研究僅是觀察性研究，只見現象、但詳細機轉仍待進一步的研究釐清；其二，以豆魚蛋肉類食物來說，不同種食物富含的營養有別，像是豆類還富含膳食纖維、多種微量元素，雞肉富含維他命，因此仍建議每個種類都攝取到，才會均衡健康。
豆魚蛋肉類食物富含蛋白質，是國健署「每日飲食指南」羅列的六大類食物中的一類，一個每天需要1800大卡的成人，每天所需要的豆魚蛋肉類食物為5份。
其中所稱的1份，在魚與海鮮方面約是35公克的魚、50公克的蝦仁或是160公克的文蛤，在豆類方面約是20克的黃豆、3格傳統豆腐、1.25片小方豆干或1杯無糖豆漿，在蛋類方面是1顆雞蛋，在肉類方面約是30公克的去皮雞胸肉或是35公克的豬小里肌肉。
國內觀察性研究指出茶葉也有助保護認知功能，謝佩君提醒，茶葉中含有咖啡因，攝取過量可能使人出現心悸、焦躁不安、失眠、頭痛等症狀，食藥署建議每天咖啡因總攝取量不超過300毫克為宜。
國健署「每日飲食指南」還提及其他類食物攝取量，以一個每天需要1800大卡的成人為例，全穀雜糧類每日應攝取3碗，其中至少1碗為未精製的食物，像是糙米、麥片；蔬菜類每日應攝取3份，每份煮熟超過半碗；水果類每日應攝取2份，每份切塊超過半碗；乳品類每日應攝取1.5杯，每杯240毫升，1杯也可用起司2片或優格210公克來取代；油脂與堅果種子類則是每日4茶匙的好油外加1份堅果種子。
留言