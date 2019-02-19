吃魚喝茶遠離失智？國健署提醒別過量攝取單一食物

2019-02-19 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 羅真 ╱即時報導



國內觀察性研究指出茶葉也有助保護認知功能，國健署提醒，茶葉中含有咖啡因，攝取過量可能使人出現心悸、焦躁不安、失眠、頭痛等症狀。聯合報系資料照 分享 facebook 國內一份長期觀察追蹤研究顯示，經常攝取魚與茶葉有助維持認知功能，在11年的觀察追蹤期當中，每周雙雙攝取超過4次，失智風險減半。不過可別因此過量攝取單一食物，衛福部國健署表示，六大類食物各提供不同的營養素，每類食物都要吃到建議量才會均衡健康。

衛福部國健署社區健康組科長謝佩君說明，別看了特定研究就大量、超量吃魚，其一，許多研究僅是觀察性研究，只見現象、但詳細機轉仍待進一步的研究釐清；其二，以豆魚蛋肉類食物來說，不同種食物富含的營養有別，像是豆類還富含膳食纖維、多種微量元素，雞肉富含維他命，因此仍建議每個種類都攝取到，才會均衡健康。

豆魚蛋肉類食物富含蛋白質，是國健署「每日飲食指南」羅列的六大類食物中的一類，一個每天需要1800大卡的成人，每天所需要的豆魚蛋肉類食物為5份。

其中所稱的1份，在魚與海鮮方面約是35公克的魚、50公克的蝦仁或是160公克的文蛤，在豆類方面約是20克的黃豆、3格傳統豆腐、1.25片小方豆干或1杯無糖豆漿，在蛋類方面是1顆雞蛋，在肉類方面約是30公克的去皮雞胸肉或是35公克的豬小里肌肉。

國內觀察性研究指出茶葉也有助保護認知功能，謝佩君提醒，茶葉中含有咖啡因，攝取過量可能使人出現心悸、焦躁不安、失眠、頭痛等症狀，食藥署建議每天咖啡因總攝取量不超過300毫克為宜。