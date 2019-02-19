台灣燈會無人機空中排字 表演只有7晚

2019-02-19 11:26 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



第30屆台灣燈會「屏安鵬來光耀30」今晚在屏東縣大鵬灣國家風景區登場，總統蔡英文南下親自點燈，展開為期13天的海陸大串連元宵燈會。交通部觀光局長周永暉表示，今年燈會創意豐富，豬年主燈變屏東特產黑鮪魚，還引進intel無人機空中排字表演，更是驚人之舉。

台灣燈會今舉辦國際記者會，吸引美國、德國、奧地利、以色列、俄羅斯、日本、韓國、印度等近20國132位媒體記者參加。新加坡媒體讚美台灣燈會令人驚豔，但擔心園區太大逛不完，日媒則關注環保問題。周永暉說，逛完整個燈會約2個半小時，中途可享用美食休息，也有App導覽，另外今年主副燈都會永久留存，避免造成環境負擔。

台灣燈會首度移師國境之南屏東大鵬灣舉辦，引進intel無人機空中秀，300台無人機在空中排出「TAIWAN」及「屏東」，讓燈會開幕前就話題不斷。台灣燈會15日起試營運，至昨天為止已破86萬人次。

intel無人機固定在主燈後方海域上空演出，今晚開幕、23日及24日周休假期、28日至3月3日總計排定7晚演出，但若風太大就會取消表演。

今年燈會分設屏東、東港、大鵬灣三大燈區，主燈黑鮪魚「巨鮪來富」位於大鵬灣。觀光局表示，大鵬灣擁有獨特潟湖海岸地形，無論是國內外都屬罕見的燈會場地，民眾可以漫步燈區沿岸，欣賞燈藝師的傑作，還可夜間搭船遊湖，從不同視角賞燈。