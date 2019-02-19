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研究發現：每周吃魚及喝茶4次以上 失智風險減半

2019-02-19 11:10聯合報 記者羅真╱即時報導

有研究發現，長期喝茶、吃魚，似乎能降低失智風險。聯合報系資料照
有研究發現，長期喝茶、吃魚，似乎能降低失智風險。聯合報系資料照
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有研究發現，長期喝茶、吃魚，似乎能降低失智風險。中央研究院、國家衛生研究院與陽明大學長達11年的追蹤顯示，每周攝取魚、茶葉4次以上者，失智風險能大幅減半。

研究團隊分析國人營養攝取與疾病資料，發現常攝取植物類食物、植物類飲品、乳製品、海鮮與魚類這樣搭配的飲食型態的長者，認知功能程度較佳；魚與茶葉的保護作用尤為顯著。

研究團隊以台灣營養健康狀況變遷調查（NAHSIT）資料為基礎，藉此進行一份橫斷面研究與一份長期性的縱貫研究。在橫斷面研究中，研究團隊檢視2014至2016年間的NAHSIT資料，分析裏頭1245名65歲以上長者的膳食攝取與認知功能測驗分數。

這群人當中有16.7%有輕度認知障礙（MCI），研究團隊校正年齡、吸菸習慣、健康狀況等影響因子後發現，越常攝取水果、堅果種子、全穀物、麥片、咖啡、乳製品、海鮮與魚類的男女，發生輕度認知障礙的風險越低。對女性有幫助的食物還有茶葉、雞蛋、蔬菜與大豆製品，攝取越多者的罹病率越低。

長期而言的情況類似。在縱貫研究方面，研究團隊採1999至2000年的NAHSIT資料，檢視裏頭1436名原來沒有失智症的長者的飲食型態，再進一步透過健保資料庫追蹤至2012年，看看這群人罹患失智症的情形。

分析發現，這群人當中有19.53‰罹患失智症，但較常採取上述飲食模式的長者罹病率較低，尤其經常吃魚、喝茶者最顯著。一周內喝茶少於1次者的罹病率是21.7‰，一周喝茶超過4次者則為14‰；一周吃魚少於1次者的罹病率是25.7‰，一周吃魚超過4次者則為17‰；一周喝茶與吃魚都不到1次者的罹病率是24.1‰，若一周內喝茶與吃魚雙雙超過4次，罹患失智症的比率降為12‰，降幅超過一半。

中研院生物醫學研究所特聘研究員潘文涵說明，動物實驗顯示，身體處於發炎狀態易使β類澱粉蛋白沈積，導致腦神經元受損，提高阿茲海默症的發生風險，而魚類富含的omega-3不飽和脂肪酸以及各種彩色蔬果富含的植化素能抗發炎；綠茶中所含的兒茶素能穿越血腦屏障，進而把抗氧化的作用帶給腦細胞；雞蛋與乳製品含有豐富的維他命B群，能使人免於缺乏時血漿的同半胱胺酸濃度升高帶來的神經毒性。

魚、茶葉的攝取頻率與失智風險。資料來源／中研院生物醫學研究所特聘研究員潘文涵
魚、茶葉的攝取頻率與失智風險。資料來源／中研院生物醫學研究所特聘研究員潘文涵
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