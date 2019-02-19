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學校停招近18年變「鬼屋」 法令不完備至今未清算

2019-02-19 11:05聯合報 記者林良齊╱即時報導

少子女化浪潮不只影響大專校院，更提前影響到高中職的招生。教育部已掌握6所已停辦並打算轉型或退場的學校，不過有學校早就沒有學生多年，已成當地人口中的「鬼屋」，卻因為法令不完備無法解散董事會完成清算。

教育部所轄的包括嘉義市私立大同高職、台南縣私立天仁工商及花蓮縣私立國光商工、台南市私立華濟永安高中、私立益新工商與屏東縣私立志成工商已停辦，但董事會並未解散。據教育部資料顯示，台北市所轄私立中興高中、私立立人高中也是停招。

其中，志成商工停辦從民國90年停招至今，益新工商則從91年停招至今，兩校仍未完成清算、校舍也荒廢已久，被當地人視為「鬼屋」。

國教署科長陳綉藝說，原本去年還有7所未完成轉型或清算，去年屏東新基高中已完成清算。清算後的財產如何使用，應依捐助章程處理。

目前國教署掌握的私校剩下6所尚未解散或清算，其中嘉義市私立大同高職、台南縣私立天仁工商在104年申請停辦，近3年未收到所轄私立高職停辦申請。

針對志成商工與益新工商等校至今未完成清算，陳綉藝說，2校當初僅是停招，並未完成停辦，董事會也都在，教育部找董事會協調，也在去年命他們停辦。

益新工商從91年停招至今，校舍荒廢已久。聯合報系資料照
益新工商從91年停招至今，校舍荒廢已久。聯合報系資料照
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教育部鬼屋北市
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