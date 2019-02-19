嚇到！南韓人搭過忘不了 台灣捷運4點很厲害

2019-02-19 11:39 聯合新聞網 綜合報導



台灣的捷運乾淨又舒適，這已經是世界知名的「常識」了，但透過外國人的眼光再看自己的美好，心情也會跟著很不一樣。一名相當喜愛台灣的南韓YouTuber特地拍了影片，跟大家介紹台灣捷運四個讓他「嚇到不行」的特色。

從外國人的角度看見台灣捷運的美好。圖擷自 YouTube:韓國人第一次搭台灣捷運 分享 facebook

南韓YouTuber京欽常常在自己的頻道中介紹韓國人眼中的台灣美景、美食。透過他的角度，台灣的一切都很不一樣。我們天天搭乘的捷運也被他稱讚到極致，他形容台灣捷運有四個特色讓他覺得很厲害。

南韓YouTuber來台搭捷運被嚇到，「台灣的捷運真的很厲害」。圖擷自 YouTube:韓國人第一次搭台灣捷運 分享 facebook

1.真的很便宜

京欽形容南韓的物價非常瘋狂，相較之下，在南韓搭地鐵和公車已算相對便宜。但台灣搭乘捷運的票價大約只有南韓的二分之一，「真的很便宜」。

2.真的很乾淨，超級乾淨

他稱讚台灣捷運非常乾淨，從來沒有在車廂和捷運站裡看過垃圾，除了覺得很棒很好外，他也非常驚訝到底是怎麼辦到的？

台灣捷運的乾淨程度是舉世聞名的，不誇張。圖擷自 YouTube:韓國人第一次搭台灣捷運 分享 facebook

3.居然不能吃東西

許多國外的地鐵、捷運裡不會禁止乘客飲食，但台灣不行，這個規定讓身為外國人的他「真的嚇到了」，但是他覺得這樣很好，認為這項規定可以幫助捷運保持乾淨。

4.遵守秩序

台灣人一到達捷運站就會在車廂門口排隊，等到捷運進站後還會讓下車的乘客先出去，接著才依序進入車廂。守秩序的排隊跟先下後上的禮節讓韓國人真心佩服。

除了以上四個特點，他也相當喜歡台灣捷運裡播放的到站音樂，覺得它們很有質感、很好聽。他表示自己坐捷運時都會特別期待到站時音樂聲響起的那一刻，非常特別。