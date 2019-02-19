蝴蝶颱風最快今生成 氣象局：影響台灣機率低

2019-02-19 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ╱即時報導



今年第2號颱風「蝴蝶」最快今天生成。中央氣象局預報員張承傳表示，關島東南東方2000多公里有一熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風趨勢，目前往西偏西方向移動，預估離台灣1000至2000公里處時就會北轉，對台灣天氣影響機率不大。

氣象專家吳德榮之前表示，2月雖從未有颱風靠近台灣，但在西北太平洋還是有颱風生成的機率，平均每10年約2個。2014年西北太平洋還發生過「月月有颱風」的記錄。但不致影響台灣。