避免截肢 三高洗腎患者四肢異常、變黑要趕緊就醫

2019-02-19 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 黃寅 ╱即時報導



一名54歲婦人長期洗腎，半年前因雙側手指疼痛、發黑且冰冷，導致生活無法自理，也不敢出門，醫師檢查確診為周邊動脈阻塞性疾病，且左手指因壞死嚴重，已無法完全恢復，但所幸右手透過「導管周邊血管成形術」打通血管後，逐漸找回手指觸感與溫度，避免截肢的命運。

婦人自述，年輕時因飲食大魚大肉，除了罹患三高，更需洗腎治療。一年前曾因腳痛就醫，治療後原以為日子相安無事，沒想到過不久每當休息時，手指就感到異常疼痛，起初她不以為意，藉由吞止痛藥抑制疼痛，直到雙手膚色漸漸發黑、變得冰冷，且疼痛頻率增高，才趕緊赴醫治療。

亞洲大學附屬醫院心臟檢查室主任張育晟指出，婦人為糖尿病及末期腎病患者，因長期洗腎，導致血液循環差，造成血液供應遠端組織的養分和氧氣不足，手指才會出現發黑疼痛的症狀。透過周邊血管超音波，和電腦斷層血管攝影檢查，發現其雙手尺動脈及橈動脈血管多處狹窄和阻塞合併嚴重鈣化；整形外科醫師建議透過「導管周邊血管成形術」治療，若再晚一點就診，恐面臨截肢的命運。

他說，在台灣洗腎病人罹患周邊動脈阻塞性疾病的盛行率約17-48%，且多發生在下肢，常合併嚴重的血管鈣化。周邊動脈阻塞性疾病初期無症狀，當休息時四肢末梢產生疼痛，代表病程已進入中晚期；此時若不積極治療，會因組織潰瘍或壞死，只能截肢來避免感染敗血症。

張育晟說，周邊動脈阻塞性為動脈粥狀硬化所致，好發於中老年人，患有三高、抽菸、慢性腎病變、肥胖、家族史的民眾是高危險群。導管周邊血管成形術利用動脈打針的微創方式，先打通狹窄和阻塞的血管，並使用氣球擴張或置放支架，術後可大幅改善疼痛感，並減少對止痛藥的依賴，使慢性傷口能夠加快癒合。