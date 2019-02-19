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陽明、交大預計下半年合校 3月送意向書到教育部

2019-02-19 09:48聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

陽明大學去年通過校務會議投票，優先與交通大學議約合校，最快在今年完成合校，成為《國立陽明交通大學》。兩校已於本月14日舉行第一次合校工作委員會，將於3月中之前送出兩校的合校意向書到教育部

交通大學日前已於校務會議通過單方合校意向書，並承諾未來合校校名為「國立陽明交通大學」。交通大學校長張懋中表示，合校進度就是照程序走，一切都是很正常的進行。目前已經成立了兩校合校的工作團隊，會在3月16日之前向教育部提出兩校的合校意向書，「跟教育部說兩校確定要合校，以及會以什麼方式合校。」

張懋中指出，預計在5月底之前把合校計畫書送到教育部，「希望下半年可以順利合校。」

陽明大學主秘陳怡如指出，兩校在本月14日開了第一次兩校合校工作委員會，針對合校意向書的內容做初步的溝通，「還是在暖身」，包括合校的願景、組織架構、師生權益、校區規畫、教學研究發展等等大方向，兩校做了廣泛的意見交流。

陳怡如表示，明天將舉行合校意向書草案公聽會，收集教職員工和學生的意見，之後合校意向書還要交由校務會議討論，再送到教育部，「正式跟教育部說兩校是玩真的。」陳怡如說，會盡快先把兩校的基本需求向教育部說明，希望教育部給予經費、資源等支持。

教育部高教司長朱俊彰指出，現在陽明和交大兩校還在意向溝通的階段，學校如果針對合併有任何建議，都可以先充分討論，並經過校務會議同意。因為這次的合併案是「由下而上」，由學校主動來提。根據程序，學校之後會再把合併計畫書到教育部，教育部會做評估。

陽明大學。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
陽明大學。聯合報系資料照／記者邱德祥攝影
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