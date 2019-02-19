親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

黃重諺批「喝醉的土包子」 韓國瑜回擊：狗嘴吐不出象牙

不想血汗錢讓政府「抽成」？ 先搞懂這5招

影／台灣首對連體嬰的哥哥張忠仁告別式

2019-02-19 08:17聯合報系攝影中心 記者蘇健忠╱即時報導

台灣首對連體嬰的哥哥張忠仁上午舉行告別式，弟弟忠義受訪時表示感謝大家多年來的關心，哥哥的愛一直在，會幫哥哥完成開畫展、攝影展的心願。

台灣首對連體嬰的哥哥張忠仁上午舉行告別式暨「我們的未來不是夢 」感恩追思音樂會，...
台灣首對連體嬰的哥哥張忠仁上午舉行告別式暨「我們的未來不是夢 」感恩追思音樂會，弟弟張忠義（中）與教友一起為哥哥禱告。記者蘇健忠／攝影
分享
台灣首對連體嬰的哥哥張忠仁（上）上午舉行告別式暨「我們的未來不是夢 」感恩追思音...
台灣首對連體嬰的哥哥張忠仁（上）上午舉行告別式暨「我們的未來不是夢 」感恩追思音樂會，弟弟張忠義（下）受訪時表示感謝大家多年來的關心，哥哥的愛一直在，會幫哥哥完成開畫展、攝影展的心願。記者蘇健忠／攝影
分享
台灣首對連體嬰的哥哥張忠仁（圖）上午舉行告別式暨「我們的未來不是夢 」感恩追思音...
台灣首對連體嬰的哥哥張忠仁（圖）上午舉行告別式暨「我們的未來不是夢 」感恩追思音樂會，弟弟忠義受訪時表示感謝大家多年來的關心，哥哥的愛一直在，會幫哥哥完成開畫展、攝影展的心願。記者蘇健忠／攝影
分享
台灣首對連體嬰的哥哥張忠仁上午舉行告別式暨「我們的未來不是夢 」感恩追思音樂會，...
台灣首對連體嬰的哥哥張忠仁上午舉行告別式暨「我們的未來不是夢 」感恩追思音樂會，弟弟忠義受訪時表示感謝大家多年來的關心，哥哥的愛一直在，會幫哥哥完成開畫展、攝影展的心願。記者蘇健忠／攝影
分享

連體嬰攝影告別式
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

彭啟明：台灣春雷第一響 天氣要開始不一樣了

2019-02-19 07:43

經營權易手 oBike騎哪丟哪 變街頭垃圾

2019-02-19 00:59

惹民怨 環署修正：淘汰髒車非老車

2019-02-19 00:17

毒蛋補破網 「檢驗48小時內完成」

2019-02-19 00:17

華航檢討不賺錢航線 紐澳入列

2019-02-19 00:17

東協各國皆禁塑膠袋 為什麼新加坡卻堅持走自己的路？

2019-02-19 09:31

省錢落伍了！用這繳電費 1次賺2種回饋

2019-02-18 09:00

入夜降雨趨緩 中南部、花東可望見到最大滿月

2019-02-19 07:24

連線異常2小時 健保卡讀不到 看診大塞車

2019-02-19 01:05

生產事故救濟 讓婦產科訴訟降6成

2019-02-19 00:34

健康你我他 ／每日萬步 走出健康

2019-02-19 00:34

5成銀髮族每天久坐7小時！肌力易流失

2019-02-19 00:34

10年罹3癌…竟是同一癌細胞基因突變

2019-02-19 00:34

億元脊柱機器人 隨呼吸調整手術

2019-02-18 23:43

永遠交不到另一半？或許妳已處於「自殺式單身」的狀態

2019-02-18 23:42

二二八連假 86條國道客運路線平均85折優惠

2019-02-18 20:57

一張圖看元宵節天氣！ 北部看最大滿月要碰運氣

2019-02-18 20:50

中華郵政首發東沙環礁郵票 福衛五號照片授權

2019-02-18 20:23

暖冬補助帶動高屏住房率 林佳龍：不是因為韓流來了

2019-02-18 19:12

UNIQLO春夏新裝遭抨擊 日本網友酸：根本毛澤東

2019-02-18 18:26

氣溫回暖 金剛鸚鵡外出放飛

2019-02-18 18:07

影╱彰化爆第一件禽流感 他飼養3萬多隻土雞全遭撲殺

2019-02-18 18:01

竹科男羞於說出口 疝氣忍痛兩年才就醫

2019-02-18 17:58

逾五成高齡者每天久坐超過七小時 易流失肌力

2019-02-18 17:43

影╱協調假日送貨挨批「物流業不是人嗎？」 林佳龍：一定合法

2019-02-18 17:41

影╱觀光局春遊補助 林佳龍：各縣市依季節調整

2019-02-18 17:37

影／119年最大元宵滿月！北台灣恐看不到超級月亮

2019-02-18 17:10

呷甜甜過元宵！ 高雄必吃5間圓仔名店

2019-02-18 17:07

219年首見！元宵節晚上11:54抬頭看「最大滿月」

2019-02-18 16:50

心肺復甦術急救 3年救回近1.3萬人

2019-02-18 16:37

今年是250年內唯一的「元宵節+年度最大滿月」

2019-02-18 16:21

還不想上班？AirAsia推新春開工特價八折起

2019-02-18 16:02

阿嬤玩刮刮樂槓龜 暖心兄弟自掏六千稱「中獎了」

2019-02-18 15:21

淘汰老車爭議 環保署提兩大新方向

2019-02-18 15:05

影／健保大當機！上午2萬多醫療院所看診塞車

2019-02-18 15:02

放閃無極限 江宏傑&福原愛準備迎接第二胎

2019-02-18 14:37

亞洲先驅 雙和醫院完成腦、脊椎微創手術

2019-02-18 14:33

昔日婦產科「3K」 醫師是稀有動物

2019-02-18 14:31

健保系統上午當機 看診排長龍

2019-02-18 14:31
看更多

熱門文章

彭啟明：台灣春雷第一響 天氣要開始不一樣了

2019-02-19 07:43

影╱協調假日送貨挨批「物流業不是人嗎？」 林佳龍：一定合法

2019-02-18 17:41

經營權易手 oBike騎哪丟哪 變街頭垃圾

2019-02-19 00:59

準公婆花畢生積蓄買房同住 她憂嫁了變台傭想悔婚

2019-02-18 13:49

影╱彰化爆第一件禽流感 他飼養3萬多隻土雞全遭撲殺

2019-02-18 18:01

健保系統上午全台連線異常 健保署：機房更換系統所致

2019-02-18 11:46

219年首見！元宵節晚上11:54抬頭看「最大滿月」

2019-02-18 16:50

UNIQLO春夏新裝遭抨擊 日本網友酸：根本毛澤東

2019-02-18 18:26

人生必有5個星座閨蜜 處女幫付錢、第一名讓妳好幸福

2019-02-18 14:02

菜蟲嚴重菜價上揚 農民忍痛耕鋤種稻

2019-02-18 11:11

今日星座運勢／天蠍做事需圓滑一點 微笑有助愛情

2019-02-19 00:00

永遠交不到另一半？或許妳已處於「自殺式單身」的狀態

2019-02-18 23:42

毒蛋檢驗慢 農委會：未來48小時驗完

2019-02-18 14:29

威力彩第108014期開獎

2019-02-18 21:35

救濟條例上路3年 婦產科醫師由黑翻紅

2019-02-18 10:59

惹民怨 環署修正：淘汰髒車非老車

2019-02-19 00:17

華航檢討不賺錢航線 紐澳入列

2019-02-19 00:17

阿嬤玩刮刮樂槓龜 暖心兄弟自掏六千稱「中獎了」

2019-02-18 15:21

影／119年最大元宵滿月！北台灣恐看不到超級月亮

2019-02-18 17:10

泰國旅遊必看! 牢記7件事避免鬧肚疼

2019-02-18 13:03

千元鈔圖案國鳥帝雉 小笠原山保育有成

2019-02-18 10:20

台北燈節開幕後 柯P直奔頂呱呱用悠遊卡買「呱呱包」

2019-02-18 14:06

呷甜甜過元宵！ 高雄必吃5間圓仔名店

2019-02-18 17:07

一張圖看元宵節天氣！ 北部看最大滿月要碰運氣

2019-02-18 20:50

影╱觀光局春遊補助 林佳龍：各縣市依季節調整

2019-02-18 17:37

影／健保大當機！上午2萬多醫療院所看診塞車

2019-02-18 15:02

淘汰老車爭議 環保署提兩大新方向

2019-02-18 15:05

逾五成高齡者每天久坐超過七小時 易流失肌力

2019-02-18 17:43

影／台灣首對連體嬰的哥哥張忠仁告別式

2019-02-19 08:17

入夜降雨趨緩 中南部、花東可望見到最大滿月

2019-02-19 07:24

引進ROSA機器人 雙和醫院全亞洲腰椎手術先例

2019-02-18 11:29

嚴重醫療爭議 衛福部擬討論醫療責任險制度

2019-02-18 14:24

台北燈節魅力十足 柯P也愛這一味

2019-02-18 22:53

中華郵政首發東沙環礁郵票 福衛五號照片授權

2019-02-18 20:23

台鐵手機選位取票功能 4/23起全面運作

2019-02-18 14:15

接生好辛苦 台大名醫施景中：我們曾是稀有動物

2019-02-18 11:03

暖冬補助帶動高屏住房率 林佳龍：不是因為韓流來了

2019-02-18 19:12

物流業假日工作惹議 公路總局：會符合勞基法規範

2019-02-18 10:15

今年是250年內唯一的「元宵節+年度最大滿月」

2019-02-18 16:21

影／賞燈會嘗美食！東港華僑市場 特色料理好呷又澎湃

2019-02-18 18:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top