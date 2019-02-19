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彭啟明：台灣春雷第一響 天氣要開始不一樣了

2019-02-19 07:43聯合報 記者雷光涵╱即時報導

今年台灣第一波春雷，今天清晨在澎湖附近發展，彰化外海也有雲對雲的閃電。天氣風險管理公司總經理彭啟明說，春雷發生時間有科學意義，比節氣的「驚蟄」早一點發生，代表對流較旺盛、春天早一點到，今年春雷稍微早一點，代表天氣要開始不一樣了。

彭啟明在臉書指出，今年台灣第一波的春雷今天清晨在澎湖附近開始發展起來，隨後對流雲系飄往西半部，在彰化外海也有閃電。由於對流還不夠旺盛，今天彰化外海多是雲對雲的閃電。他指出，今天這波閃電，主要是中國南方的雲系快速通過，在台灣海峽發展起來的旺盛對流，移動速度很快，閃電持續時間不長，主要從苗栗到台南，整個西半部都有零星降雨。

春雷到底有什麼意義，彭啟明說，習俗上通常發生在驚蟄（今年為國曆3月6日）這個節氣前後，早一點代表對流較旺盛，春天早一點到，晚一點代表冬天尚未過去。歷年最早的春雷在1980、1997年的2月1日，平均值在2月23-24日。

他說，今年春雷提早一個節氣報到，在二十四節氣「雨水」這一天，代表天氣要開始不一樣了。事實上，過去幾天，在越南到廣東廣西附近，都持續有明顯的閃電現象發展，代表春天的對流系統在東亞已經開始發展。

彭啟明說，大致上今天將回溫轉晴，變得較為晴朗，不過還是有局部零星的小區域降雨，今晚元宵節應該各地是很舒服適合賞花燈，也可以看到較大較亮的超級月亮。

溫度方面，他說，將較昨天回溫許多，北部可以到25-27度，中南部有機會突破30度，白天甚至太陽有點大，晚上大約在18-20度間，穿長袖較為合適。

中央氣象局說，明天至周五有鋒面在台灣北部海面附近生成，大氣環境較不穩定；周三（20日）北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

氣象局指出，周四、五（21日、22日）除北部及東半部地區有局部間歇性陣雨外，中南部地區也有機會出現零星短暫陣雨。這段期間白天的溫度北台灣舒適、南台灣溫暖，各地早晚稍偏涼。周六起東北季風再度增強，北部及東北部天氣轉涼。

中央氣象局說，入夜後各地降雨可望趨緩，晚間仍可以愉快的到戶外欣賞燈會，圖為今年台...
中央氣象局說，入夜後各地降雨可望趨緩，晚間仍可以愉快的到戶外欣賞燈會，圖為今年台灣燈會昨天試燈，「巨鮪來富」主燈點亮。記者劉學聖／攝影
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