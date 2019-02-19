入夜降雨趨緩 中南部、花東可望見到最大滿月

2019-02-19 07:24 聯合報 記者 聯合報 記者 雷光涵 ╱即時報導



今天是元宵節，適逢最大滿月出現。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，上次元宵節恰逢「近地點滿月」的最大滿月是在1900年，有人以為這是1900年來最大滿月，就誤會大了。

吳德榮表示，最新（18日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周四（19至21日）各地大多為多雲時晴、舒適至微熱的天氣；今日高溫北部約27度、中部約在29度、南部在32度左右、東部28度左右。水氣略增，山區有局部短暫雨的機率。

中央氣象局說，今白天起北部及東半部仍有機會出現局部短暫陣雨，中南部地區也可能有零星短暫陣雨，不過入夜後各地降雨可望趨緩，晚間可以愉快的到戶外欣賞燈會，中南部地區及花東也有機會欣賞到滿月。

此外，氣象局今晨5時發布濃霧特報，表示今台灣西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前金門及馬祖濃霧持續發生，能見度不足200公尺，請注意。

而吳德榮說周五至下周一另一波東北季風南下，迎風面北部及東半部轉有局部雨，冷空氣雖偏弱，北台灣高溫明顯下降、再轉濕涼，對背風面中南部地區影響較小。