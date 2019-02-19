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入夜降雨趨緩 中南部、花東可望見到最大滿月

2019-02-19 07:24聯合報 記者雷光涵╱即時報導

今天是元宵節，適逢最大滿月出現。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄指出，上次元宵節恰逢「近地點滿月」的最大滿月是在1900年，有人以為這是1900年來最大滿月，就誤會大了。

吳德榮表示，最新（18日20時）歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今日至周四（19至21日）各地大多為多雲時晴、舒適至微熱的天氣；今日高溫北部約27度、中部約在29度、南部在32度左右、東部28度左右。水氣略增，山區有局部短暫雨的機率。

中央氣象局說，今白天起北部及東半部仍有機會出現局部短暫陣雨，中南部地區也可能有零星短暫陣雨，不過入夜後各地降雨可望趨緩，晚間可以愉快的到戶外欣賞燈會，中南部地區及花東也有機會欣賞到滿月。

此外，氣象局今晨5時發布濃霧特報，表示今台灣西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前金門及馬祖濃霧持續發生，能見度不足200公尺，請注意。

而吳德榮說周五至下周一另一波東北季風南下，迎風面北部及東半部轉有局部雨，冷空氣雖偏弱，北台灣高溫明顯下降、再轉濕涼，對背風面中南部地區影響較小。

另一方面，在關島東南東方約2000公里海面上的熱帶擾動，今晨2時中央氣象局及「日本地區中心」(RSMC)皆將其升格為熱帶性低氣壓，預期其有發展成颱風的趨勢；吳德榮指出，歷史資料顯示，2月颱並不稀奇，也從未有侵台的記錄。

中央氣象局說，入夜後各地降雨可望趨緩，晚間仍可以愉快的到戶外欣賞燈會，中南部地區...
中央氣象局說，入夜後各地降雨可望趨緩，晚間仍可以愉快的到戶外欣賞燈會，中南部地區及花東也有機會欣賞到滿月。圖為2016年的超級滿月。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
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吳德榮氣象局
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