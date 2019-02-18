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越夜越美麗！全台元宵燈會總整理看這

影／台灣燈會海上煙火秀 今晚點亮大鵬灣

2019-02-18 21:00聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

2019台灣燈會今晚進行總彩排，交通部長林佳龍南下親自督陣，並與屏東縣長潘孟安共同主持試燈儀式，今晚雖因風大，民眾期待已久的intel無人機空中秀並沒有如期演出，但試放的1分鐘海上煙火秀，與主燈「巨鮪來富」相互輝映，讓大鵬灣的天空更加繽紛多采。

交通部長林佳龍表示，台灣燈會是年度最重要的觀光盛事，今年有許多首創之處，包括30年來第一次在屏東舉行，首次動員陸海空三方光影，這裡又是總統和院長的故鄉，「絕對不能漏氣」。

屏東縣長潘孟安表示，台灣燈會首次在屏東舉行，這不僅是榮耀屏東，也是屏東的一大挑戰，縣府團隊動員一切力量，讓一切呈現最美，他說很多人都知道屏東好美、好漂亮，但也好遠，但他希望藉這次燈會翻轉外界對屏東的印象，未來屏東不再遙遠，而是個亮麗品牌。

今晚的總彩排再度吸引眾人的目光，入夜之後觀眾陸續入場，包括恆春民謠開場、南島樂舞、六堆客家嘉年華、東港迎王大鵬灣等節目一一上台彩排，精彩表演節目，已讓民眾對明天的開燈儀式更加期待。

在主燈秀之後，海上煙火隨即登場，雖然只有短短1分鐘，但是五彩繽紛的煙火加上主燈秀，映照大鵬灣更加豔麗動人。倒是intel無人機空中秀前兩天在試營運時，一度以300架無人機在空中排出「TAIWAN」、「屏東」等字樣，今晚吸引許多民眾在海邊等候，可惜在主燈秀之後，因為現場風太大而臨時取消。

不過整個燈會在明天正式啟動後，燈區還有西班牙高空馬戲團及法國水上劇場等表演，十分令人期待，縣府表示，今年的台灣燈會包括屏東市、東港小鎮及大鵬灣等3大燈區，陸域面積逾38公頃，水域廣達200公頃，波光潾潾之間的海陸空光影秀，已成為今年的最大特色，燈會從明天啟動後，將至3月3日閉幕。

今晚在台灣燈會總彩排中，「巨鮪來富」主燈與海上煙火相互輝映。記者劉學聖／攝影
今晚在台灣燈會總彩排中，「巨鮪來富」主燈與海上煙火相互輝映。記者劉學聖／攝影
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台灣燈會的各式燈區都吸引許多遊客駐足。記者劉學聖／攝影
台灣燈會的各式燈區都吸引許多遊客駐足。記者劉學聖／攝影
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台灣燈會總彩排，交通部長林佳龍（中）與屏東縣長潘孟安（右二）、台灣觀光協會會長葉...
台灣燈會總彩排，交通部長林佳龍（中）與屏東縣長潘孟安（右二）、台灣觀光協會會長葉菊蘭（左二）共同主持試燈儀式。記者劉學聖／攝影
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今晚在台灣燈會總彩排中，「巨鮪來富」主燈與海上煙火相互輝映。記者劉學聖／攝影
今晚在台灣燈會總彩排中，「巨鮪來富」主燈與海上煙火相互輝映。記者劉學聖／攝影
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今晚在台灣燈會總彩排中，「巨鮪來富」主燈與海上煙火相互輝映。記者劉學聖／攝影
今晚在台灣燈會總彩排中，「巨鮪來富」主燈與海上煙火相互輝映。記者劉學聖／攝影
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今晚在台灣燈會總彩排中，「巨鮪來富」主燈秀照得天空五彩繽紛。記者劉學聖／攝影
今晚在台灣燈會總彩排中，「巨鮪來富」主燈秀照得天空五彩繽紛。記者劉學聖／攝影
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今晚在台灣燈會總彩排中，「巨鮪來富」主燈與海上煙火相互輝映。記者劉學聖／攝影
今晚在台灣燈會總彩排中，「巨鮪來富」主燈與海上煙火相互輝映。記者劉學聖／攝影
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台灣燈會大鵬灣東港
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