影／台灣燈會海上煙火秀 今晚點亮大鵬灣

2019-02-18 21:00 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



2019台灣燈會今晚進行總彩排，交通部長林佳龍南下親自督陣，並與屏東縣長潘孟安共同主持試燈儀式，今晚雖因風大，民眾期待已久的intel無人機空中秀並沒有如期演出，但試放的1分鐘海上煙火秀，與主燈「巨鮪來富」相互輝映，讓大鵬灣的天空更加繽紛多采。

交通部長林佳龍表示，台灣燈會是年度最重要的觀光盛事，今年有許多首創之處，包括30年來第一次在屏東舉行，首次動員陸海空三方光影，這裡又是總統和院長的故鄉，「絕對不能漏氣」。

屏東縣長潘孟安表示，台灣燈會首次在屏東舉行，這不僅是榮耀屏東，也是屏東的一大挑戰，縣府團隊動員一切力量，讓一切呈現最美，他說很多人都知道屏東好美、好漂亮，但也好遠，但他希望藉這次燈會翻轉外界對屏東的印象，未來屏東不再遙遠，而是個亮麗品牌。

今晚的總彩排再度吸引眾人的目光，入夜之後觀眾陸續入場，包括恆春民謠開場、南島樂舞、六堆客家嘉年華、東港迎王大鵬灣等節目一一上台彩排，精彩表演節目，已讓民眾對明天的開燈儀式更加期待。

在主燈秀之後，海上煙火隨即登場，雖然只有短短1分鐘，但是五彩繽紛的煙火加上主燈秀，映照大鵬灣更加豔麗動人。倒是intel無人機空中秀前兩天在試營運時，一度以300架無人機在空中排出「TAIWAN」、「屏東」等字樣，今晚吸引許多民眾在海邊等候，可惜在主燈秀之後，因為現場風太大而臨時取消。