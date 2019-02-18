親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
豬年掃除賞年菜
春遊送禮好運來

指台灣收入比20年前差 韓國瑜：我們還要繼續騙嗎？

要求重寫前瞻計畫卡韓？ 交通部喊冤：沒說要重寫

台南鹽水蜂炮 今晚瘋狂開射

2019-02-18 19:25聯合報 記者黃宣翰╱即時報導

台南市元宵重頭戲鹽水蜂炮，今晚約6點40分在武廟前瘋狂開射，展開第一天的蜂炮民俗活動。

好刺激，全世界所有的煙火都是朝天空射，只有台灣鹽水蜂炮朝人射，陳姓大學生今晚和同學到武廟前體驗前所未有的快感。

許多裝備齊全的民眾擠在炮城前，感受蜂炮打在厚外套的痛感，他們異口同聲說：這樣才爽快!

鹽水蜂炮開射。記者黃宣翰/攝影
鹽水蜂炮開射。記者黃宣翰/攝影
分享
鹽水蜂炮開射。記者黃宣翰/攝影
鹽水蜂炮開射。記者黃宣翰/攝影
分享

鹽水蜂炮大學生
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

UNIQLO春夏新裝遭抨擊 日本網友酸：根本毛澤東

2019-02-18 18:26

影╱協調假日送貨挨批「物流業不是人嗎？」 林佳龍：一定合法

2019-02-18 17:41

竹科男羞於說出口 疝氣忍痛兩年才就醫

2019-02-18 17:58

逾五成高齡者每天久坐超過七小時 易流失肌力

2019-02-18 17:43

219年首見！元宵節晚上11:54抬頭看「最大滿月」

2019-02-18 16:50

心肺復甦術急救 3年救回近1.3萬人

2019-02-18 16:37

省錢落伍了！用這繳電費 1次賺2種回饋

2019-02-18 09:00

氣溫回暖 金剛鸚鵡外出放飛

2019-02-18 18:07

影╱彰化爆第一件禽流感 他飼養3萬多隻土雞全遭撲殺

2019-02-18 18:01

影╱觀光局春遊補助 林佳龍：各縣市依季節調整

2019-02-18 17:37

影／119年最大元宵滿月！北台灣恐看不到超級月亮

2019-02-18 17:10

呷甜甜過元宵！ 高雄必吃5間圓仔名店

2019-02-18 17:07

還不想上班？AirAsia推新春開工特價八折起

2019-02-18 16:02

阿嬤玩刮刮樂槓龜 暖心兄弟自掏六千稱「中獎了」

2019-02-18 15:21

淘汰老車爭議 環保署提兩大新方向

2019-02-18 15:05

影／健保大當機！上午2萬多醫療院所看診塞車

2019-02-18 15:02

放閃無極限 江宏傑&福原愛準備迎接第二胎

2019-02-18 14:37

亞洲先驅 雙和醫院完成腦、脊椎微創手術

2019-02-18 14:33

昔日婦產科「3K」 醫師是稀有動物

2019-02-18 14:31

健保系統上午當機 看診排長龍

2019-02-18 14:31

廚餘養豬場稽查 迷你牧場問題多

2019-02-18 14:31

毒蛋檢驗慢 農委會：未來48小時驗完

2019-02-18 14:29

物流假日配送惹議 勞部：沒規定休假一定在六日

2019-02-18 14:29

打麻醉減痛生產 如果這種情況就只能痛到底了

2019-02-18 14:29

婦產科重返熱門職涯 「生產事故救濟條例」幫大忙

2019-02-18 14:28

嚴重醫療爭議 衛福部擬討論醫療責任險制度

2019-02-18 14:24

屏東枋山海岸發現豬屍 檢體送驗屍體火化

2019-02-18 14:23

春天腳步近了 回溫舒適至週四

2019-02-18 14:17

台鐵手機選位取票功能 4/23起全面運作

2019-02-18 14:15

生產事故救濟報告首出爐 關懷機制讓訴訟案降六成

2019-02-18 13:33

中大搶救松樹大作戰 每年花百萬為樹打點滴

2019-02-18 13:12

健保系統連線異常 林口長庚：從上周就發生

2019-02-18 13:09

買立榮航空機票 再抽36組免費來回機票

2019-02-18 12:58

影／毒雞蛋吃下肚? 農委會：縮短檢驗時間

2019-02-18 12:54

交通部觀光節祝大會 3位前後任交通部長齊聚一堂

2019-02-18 12:44

陸生來台攜豬肉遭罰20萬 教育部籲各校加強宣導

2019-02-18 12:26

芬普尼雞蛋去年只查到一件 農委會：為偶發事件

2019-02-18 12:25

健保系統連線異常 醫院：有人可刷有人不能刷

2019-02-18 12:13

麥當勞「一個月優惠券」好複雜？ 店員親自教你點餐關鍵

2019-02-18 12:00
看更多

熱門文章

每週生肖／惟中大師：兔小心壞朋友、肖豬工作遭苛責

2019-02-18 08:00

省錢落伍了！用這繳電費 1次賺2種回饋

2019-02-18 09:00

交通部協調為農民假日送 物流司機崩潰「我們也是人」

2019-02-18 08:16

好市多近期最夯「芋頭奶油酥」網讚：好吃到流淚！

2019-02-17 21:14

今起溫暖微熱要備雨具 吳德榮：周五起北台轉濕涼

2019-02-18 07:28

健保系統上午全台連線異常 健保署：機房更換系統所致

2019-02-18 11:46

正妹秘書豔陽下看手機 角膜慘遭強亮藍光灼傷

2019-02-18 07:48

準公婆花畢生積蓄買房同住 她憂嫁了變台傭想悔婚

2019-02-18 13:49

工作狂＝拖延症有心機 專家證實：愛休假工作效率更高

2019-02-17 23:02

唐綺陽星座運勢週報：雙魚遇優質桃花 水瓶理財一意孤行

2019-02-18 07:38

今日星座運勢／天秤金錢問題考驗你 理財宜採保守

2019-02-18 00:00

陸生攜火腿腸入境 不符「外來人口」20萬未繳清可入境

2019-02-17 23:53

【育兒妙方】溫小平／讓孫子女幫忙做家事

2019-02-18 06:00

菜蟲嚴重菜價上揚 農民忍痛耕鋤種稻

2019-02-18 11:11

全台首位汽車噴漆女國手嚴詩堤：女性黑手也能出人頭地

2019-02-17 20:17

七個台北國際書展最美的攤位 你錯過了嗎？

2019-02-17 22:35

救濟條例上路3年 婦產科醫師由黑翻紅

2019-02-18 10:59

人生必有5個星座閨蜜 處女幫付錢、第一名讓妳好幸福

2019-02-18 14:02

阿嬤玩刮刮樂槓龜 暖心兄弟自掏六千稱「中獎了」

2019-02-18 15:21

影╱彰化爆第一件禽流感 他飼養3萬多隻土雞全遭撲殺

2019-02-18 18:01

泰國旅遊必看! 牢記7件事避免鬧肚疼

2019-02-18 13:03

陳吉仲曝農業縣大輸原因 每周推有感政策

2019-02-17 22:20

UNIQLO春夏新裝遭抨擊 日本網友酸：根本毛澤東

2019-02-18 18:26

台北燈節開幕後 柯P直奔頂呱呱用悠遊卡買「呱呱包」

2019-02-18 14:06

千元鈔圖案國鳥帝雉 小笠原山保育有成

2019-02-18 10:20

淘汰老車爭議 環保署提兩大新方向

2019-02-18 15:05

219年首見！元宵節晚上11:54抬頭看「最大滿月」

2019-02-18 16:50

四門房車戰鼓頻催 多款新一代接力上市

2019-02-18 00:52

接生好辛苦 台大名醫施景中：我們曾是稀有動物

2019-02-18 11:03

影╱協調假日送貨挨批「物流業不是人嗎？」 林佳龍：一定合法

2019-02-18 17:41

首例陸生攜火腿腸入境 遭重罰20萬元

2019-02-17 23:38

旅館住宿有障礙 輪椅族旅行好難

2019-02-18 00:14

種稻、嘗美食、玩黑膠唱片‧‧‧明星高中選修課玩真的

2019-02-17 23:18

引進ROSA機器人 雙和醫院全亞洲腰椎手術先例

2019-02-18 11:29

狂犬病鼬獾 花蓮占全台一半

2019-02-17 23:02

林訓民接掌台北書展 辦夜宿打造「有溫度的書展」

2019-02-17 23:40

影／健保大當機！上午2萬多醫療院所看診塞車

2019-02-18 15:02

台鐵手機選位取票功能 4/23起全面運作

2019-02-18 14:15

逾五成高齡者每天久坐超過七小時 易流失肌力

2019-02-18 17:43

陽明山花季牽手觀櫻 絕美粉色滿山頭

2019-02-17 23:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top