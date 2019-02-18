影╱彰化爆第一件禽流感 他飼養3萬多隻土雞全遭撲殺

2019-02-18 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



豬年彰化縣第一件禽流感！農曆新年期間，大城鄉有1家土雞場飼養的土雞有340隻陸續死亡，業者13日通報彰化縣動物防疫所，檢疫人員趕到現場採樣化驗，告知全場土雞時禁止上市販售；農委會家畜衛生試驗所17日確診感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒。

因這家土雞場附近還有土雞場，多達51場，屬高密度的養場區域，彰化縣禽流感防疫作業拉起紅色警戒。防疫人員除趕到這家土雞場進行全場和四周1公里範圍全面消毒，要通知附近養雞場業者提高警覺，加強防疫工作。

因這家土雞場共有9棟飼養場，規模很大，防疫人員17日接獲家衛所的檢驗報告，立刻動員到大城鄉這家土雞場撲殺禁止移動的土雞，到今天中午才完成全場撲殺，共3萬 2540 隻土雞，並全場消毒。

每年入冬後到次年5月，是禽流感好發季節，去年12月16日，鹿港鎮有1家小型土雞場首傳一雞感染H5N2亞型高病原性禽流感病毒，動防所撲殺全場6958隻土雞。