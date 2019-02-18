竹科男羞於說出口 疝氣忍痛兩年才就醫

2019-02-18 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 郭政芬 ╱即時報導



一位49歲的竹科曾姓工程師，兩年前發現在左側腹股溝有一個軟軟的膨出腫塊，躺下時就會縮小，站立或用力時又變大，因羞於就醫忍痛兩年，直到近日無法忍受遽痛，到中國醫藥大學新竹附設醫院就診，才發現是疝氣，醫院進行腹腔鏡全腹膜外疝氣修補手術，術後隔天即出院恢復良好。

外科部主任李博彰說，絕大部分的腹股溝疝氣不會自行痊癒，只有接受手術治療才能解決問題。疝氣的治療方式仍然是以手術修補為主，傳統的手術方式是在腹股溝處切開約3至5公分的傷口做縫合及修補，但術後患者常會有局部拉緊不舒服的感覺，且復發率也較高。

更新的腹腔鏡全腹膜外疝氣修補微創手術來解決腹股溝疝氣的問題，只有0.5公分至1公分的傷口，更準確看到局部的組織器官，傷口小、出血少、疼痛感較小、恢復快等優勢。

李博彰指出，疝氣就是一般人所謂的「墜腸」或「脫腸」。是指在鼠蹊部或陰囊有突起的腫塊，腫塊可能是在咳嗽、用力、大笑或舉重物後突然出現，也有可能經過好幾個星期或好幾個月慢慢才形成，時間久了有時會更突出往下垂到陰囊的位置。有些突起的腫塊在休息躺平時會縮小或變平，也因為突起的腫塊會縮小而沒有疼痛的感覺。