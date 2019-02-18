影╱協調假日送貨挨批「物流業不是人嗎？」 林佳龍：一定合法

2019-02-18 17:41 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



交通部長林佳龍昨晚在臉書發文表示，已與四家物流業者協調，維持假日配送服務，避免影響蔬果運銷，不料不少民眾於該臉書痛斥物流業從業人員「就不是人嗎？」對此，林佳龍今天在屏東受訪時表示，「放心，一定會按照法令配置人力」，他強調這麼做「就是接地氣」，讓假日收成的農產品，即時送達市場。

林佳龍今天傍晚到屏東台灣燈會現場，媒體問到他協調物流業者假日配送，引來不少民眾質疑「物流業從業人員也有家庭小孩，為何不讓他們休息？」

林佳龍說明，生鮮農產品就是「搶時間」，若要運送卻遇到周休假日甚至連假，實在不忍心讓農民好不容易栽種好的農產品，沒辦法即時送到市場，因此在行政院長蘇貞昌指示下，交通部出面協調，除了中華郵政公司快遞、包裹與物流服務，也協調民間四家物流公司，現在已經有兩家上路，另兩家本月23日也會跟進。

林佳龍表示，這樣做是為了確保「物流沒有分日夜」，並將最好的品質能送到市場，也會賣最好的價格，他強調，「這就是接地氣」，能夠真正了解基層人民需要，尤其是農民。

至於物流業者、司機是否會違反七休一等勞動法令？林佳龍強調「請放心，我們一定按照法令配置人力」，林佳龍說，如果有加班費、輪休，也都必須落實，交通部已經跟業者協調好，所以這倒是不用擔心，他說，一個好的政策就是要真正讓人民有感，也許量不多，也盡量鼓勵預約制，但盡量讓假日收成的農產品，可以及時送到市場，讓農民一年的辛苦，可以賣個好價錢。