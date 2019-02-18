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影╱觀光局春遊補助 林佳龍：各縣市依季節調整

2019-02-18 17:37聯合報 記者侯俐安╱即時報導

交通部去年接連推出暖冬、擴大暖冬遊，今年預計將在第二季與第四季的國旅淡季推出淡季平日補助方案，觀光局也將在二月底至三月初提出「春遊國旅補助方案」，針對40歲以下青年自由行和60歲以上樂齡團體旅遊提供補助措施，有別於擴大暖冬補助全台22縣市都有，交通部長林佳龍今天進一步指出「通通有獎」的補助方式會稀釋人潮，將依季節來區分。

林佳龍今天傍晚抵達位在屏東的台灣燈會現場，接受媒體聯訪時指出，交觀光局去年開始推動暖冬方案及擴大暖冬方案，效果很好，投入將近20億卻但帶來115億效益，尤其是在高屏與宜花東，住宿率都增加20％至30％成，「很多人說是不是寒流來了？不是，是暖冬來了！」隨著住宿率提高、觀光景點帶來人潮，也帶來錢潮，看見反應這麼好，所以特別推出春遊方案。

林佳龍表示，台灣每年會遇到兩個淡季，特別是是在上半年的四月、六月，因此在檢討暖冬與擴大暖冬計畫後，預計持續常態化推出，旺季觀光旅遊就已興盛，不需要錦上添花，「但雪中送炭就是政府應該做的事情」，因此春遊方案在最近就會規畫完成並推出。

對於補助如何規畫？是否比照暖冬遊讓旅客住宿直接補助？林佳龍說，先前我們好的經驗能延續，但交通部也在思考如何增加地方政府角色，比如在某些地方重點推、哪個季節、什麼樣的特色旅遊？交通部也允許地方提案。此外，補助申請、報帳也希望簡化程序，同時拜託地方政府在參與期間縮短經費申請及撥款速度。

由於擴大暖冬補助方案，全台22縣市全數補助，林佳龍對此強調「這是很關鍵的一點」，他說，歷經過去經驗，「若通通有獎、同個時段補助，人潮就被稀釋了」，反而每個縣市在不同季節要拚觀光，就應該在那個季節讓人潮來近來，例如屏東在拚觀光時、北部就盡量不要衝到，中部適合觀光的時節，就會盡量跟其他縣市協調，讓台灣國旅人潮，可以隨著季節變化，帶動淡季不淡，但來觀光人潮與商機。

暖冬補助林佳龍國旅補助
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