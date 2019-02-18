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不敢人工呼吸也能CPR 醫師：只壓胸同樣有效

2019-02-18 17:15中央社 台北18日電

16歲青年靠著CPR努力壓胸，成功救回休克男。醫師表示，一個人失去意識及呼吸、心臟停止時，透過壓胸可以將心臟中血液打到身體各部位，即便不做人工呼吸同樣有機會挽救性命。

51歲蔡姓男子15日晚間在新店區北新國小操場慢跑時，突然心肌梗塞發作昏倒，雖然很多人上前查看，但只有16歲青年成育中上前協助施作心肺復甦術（CPR），順利救回蔡男。

國泰醫院急診醫學科主任陳健驊今天受訪時表示，一個人在失去意識且無呼吸、心跳停止的情況下，才需要透過壓胸、口對口吹氣等方式救命，這時患者體內的血液已停止流動，透過按壓胸腔、擠壓心臟，可以把血液打出來，並透過口部給予少許氧氣，增加救回機率。

不過，口對口人工呼吸不是人人能接受，也擔心染上傳染性疾病，恐降低民眾施行CPR的意願，因此近5到10年醫界開始提倡不吹氣、只壓胸的CPR救命法；陳健驊說，相較口對口人工呼吸，單純壓胸救回機率約減少5至10%，但同樣有效。

在路上遇到有人昏倒，一般民眾若不敢口對口人工呼吸，該如何正確急救。陳健驊指出，救人之前必須確認所在環境安全，假使車禍路倒在馬路中間，應協助挪到安全的地方再開始急救。

接著，拍拍患者肩膀，看看對方有沒有反應，同時透過胸口起伏觀察患者有無呼吸，一旦確認沒有意識、沒有呼吸心跳，趕緊請旁邊的人幫忙打119叫救護車，接著開始做壓胸。

陳健驊指出，壓胸的位置位於兩個乳頭中點、胸骨下半段的地方，下壓深度至少5公分，每分鐘壓100至120下，若不確定壓胸速度該多快，可以心中默唱張惠妹的歌曲Bad Boy，將歌曲節奏帶入壓胸節奏，直到救護人員抵達或患者恢復意識、恢復呼吸心跳以後才能停止。

患者CPR心肌梗塞
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