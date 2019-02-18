219年首見！元宵節晚上11:54抬頭看「最大滿月」

2019-02-18 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



明天就是元宵節，晚間11時54分抬頭，將可見到今年度的最大滿月，同時也是自1800至2050年間，唯一的「元宵節+年度最大滿月」。

氣象局解釋，元宵節晚上的滿月，雖然月球已過近地點約7小時，但無損其最大之姿；滿月時，月球距離地球約35萬6842.873公里，月面視直徑約33.47角分，比今年9月14日的滿月（中秋節後1日，年度最小滿月）視直徑約大了13.8%。可見滿月出現於農曆十五的比率只佔37.62%，而年度最大滿月出現在農曆正月的機率平均為8-10年出現1次。

氣象局提醒，喜愛拍照的民眾 ，可於當日利用月出後月亮的仰角還低之時候，搭配喜愛的地物或地景，拍攝您想要的影像。台灣各地月出時刻請見：http://www.cwb.gov.tw/V7/astronomy/moonrise.htm。