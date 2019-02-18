219年首見！元宵節晚上11:54抬頭看「最大滿月」
明天就是元宵節，晚間11時54分抬頭，將可見到今年度的最大滿月，同時也是自1800至2050年間，唯一的「元宵節+年度最大滿月」。
氣象局解釋，元宵節晚上的滿月，雖然月球已過近地點約7小時，但無損其最大之姿；滿月時，月球距離地球約35萬6842.873公里，月面視直徑約33.47角分，比今年9月14日的滿月（中秋節後1日，年度最小滿月）視直徑約大了13.8%。可見滿月出現於農曆十五的比率只佔37.62%，而年度最大滿月出現在農曆正月的機率平均為8-10年出現1次。
氣象局提醒，喜愛拍照的民眾 ，可於當日利用月出後月亮的仰角還低之時候，搭配喜愛的地物或地景，拍攝您想要的影像。台灣各地月出時刻請見：http://www.cwb.gov.tw/V7/astronomy/moonrise.htm。
不過根據最新氣象資料顯示，明天元宵節晚間華南雲系大致已陸續通過台灣上空，中南部地區及澎湖、金門有較高機率可觀賞到最大滿月，唯仍可能有部分殘存雲系短暫遮蔽滿月，迎風面之東半部、北部地區及馬祖降雨機率較高且雲量偏多，觀賞滿月條件欠佳，民眾或可由雲縫中短暫見到滿月，並請攜帶雨具備用。
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