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呷甜甜過元宵！ 高雄必吃5間圓仔名店

2019-02-18 17:07聯合新聞網 綜合報導

元宵節將至，許多人都會應景地來一碗美味的湯圓。圖片來源／聯合報系資料照
元宵節將至，許多人都會應景地來一碗美味的湯圓。圖片來源／聯合報系資料照
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明（19）天就是一年一度的元宵節，除了逛燈會賞花燈之外，很多人也會應景地來一碗熱騰騰的元宵。不少人會問，元宵節吃的「元宵」和冬至吃的「湯圓」有什麼不一樣？事實上，兩者的原料雖然都是糯米粉，但湯圓是將糯米粉摻水後，包入餡料，用手搓成球狀，形狀較渾圓，而元宵則是將餡料沾水後，放在鋪滿糯米粉的竹篩上，反覆搖晃成球狀，形狀相對於湯圓較不規則。

不過，元宵和湯圓的界線已不像古時那麼明顯，口味也不斷推陳出新。以下便整理了5間高雄湯圓名店，讓每一位吃貨都能大飽口福，呷甜甜過好年。

1. 李家圓仔湯

這間位於鹽埕區市場內的甜品老店，沒有明顯的招牌，店內也只販售圓仔湯、紅豆湯、花生湯和綜合冰4項產品，但純手工製作的湯圓和當天現煮的配料，口感綿密、軟Q，讓不少客人吃過一次就念念不忘。

李家圓仔湯的綜合圓仔湯。圖片來源／聯合報系資料照
李家圓仔湯的綜合圓仔湯。圖片來源／聯合報系資料照
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2. 合春圓仔

於林園區營業超過一甲子的合春圓仔，是不少林園人記憶中的傳統好味道。店內販售的湯圓也是手工製作、現煮現撈，Q彈的口感不管搭配剉冰還是熱湯都相當對味。近年，該店除了在前鎮區開設分店之外，口味也求新求變，在冰上灑麵茶粉，或是將湯圓的甜湯換成鮮奶的新鮮吃法，都讓許多饕客相當驚豔。

合春圓仔是高雄相當知名的老牌甜品店。圖截自合春圓仔粉絲專頁
合春圓仔是高雄相當知名的老牌甜品店。圖截自合春圓仔粉絲專頁
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3. 一家藥局

這間圓仔店「店如其名」，開在鼓山區一家不起眼的藥局內。店內販售甜酒釀以及手工湯圓，客人點餐後，老闆會將事先準備好的芝麻或花生餡料包入糯米糰內，現做現煮。老闆娘親自釀造的酒釀香氣濃郁、口味特別，讓不少客人吃完「身心都暖暖的」。

「一家藥局」不僅是一家藥局，店內還販售手工製作的湯圓和甜酒釀。圖截自google...
「一家藥局」不僅是一家藥局，店內還販售手工製作的湯圓和甜酒釀。圖截自google街景
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4. 糖圓圓

糖圓圓位於高雄市苓雅區，店內的招牌是老闆根據五行概念，研發出的「五色湯圓」。用不同食材製成的多色湯圓，不管搭配八寶冰、仙草冰還是粉圓甜湯都相當合適，多到要溢出碗外的配料也深獲顧客喜愛。

糖圓圓最著名的就是五種顏色、不同口味的「五行湯圓」。圖截自糖圓圓粉絲專頁
糖圓圓最著名的就是五種顏色、不同口味的「五行湯圓」。圖截自糖圓圓粉絲專頁
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5. 鹿仔草冰店

隱身在三民區的靜謐巷道內，鹿仔草冰店是當地相當知名的甜品店。店內除了販售豆花之外，可以自己挑選配料的綜合湯圓也相當受歡迎，不僅湯圓口感扎實Q彈，配料也給得相當大方，讓不少吃過的人都大讚「CP值很高」。

鹿仔草冰店販售的元宵。圖截自鹿仔草冰店粉絲專頁
鹿仔草冰店販售的元宵。圖截自鹿仔草冰店粉絲專頁
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元宵節高雄市
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