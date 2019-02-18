淘汰老車爭議 環保署提兩大新方向

2019-02-18 15:05 聯合報 記者 聯合報 記者 侯俐安 ╱即時報導



環保署淘汰老舊車輛政策引發外界爭議，環保署長張子敬今天受訪時重新定調，環保署討論的是「髒車」，不是「老車」。張子敬說，透過歷年資料整理，發現其實大部分車輛經過改善可符合規定，少部分經過調修也可達成規範。老車政策將有兩大調整，包含汰舊換新可換二手車，也可透過維修保養符合規範，但實質措施仍在檢討。

環保署今天舉辦媒體餐敘，由於過去老舊車輛政策引發爭議，環保署屢次澄清卻仍無法安撫業者。張子敬在餐敘後受訪表示，環保署必須重新定調，「我們要討論的是髒車，不是老車」，他指出，環保署將歷年資料整理分析後，發現大部分車輛可透過保養改善，達成規範，少部分車輛可透過調修達成，真正需要汰換的只是很少的車。

「因此本來的措施將檢討。」張子敬表示，目前有兩大方向，第一、老車汰舊換新，若淘汰後換比較好的車子，二手車也會補助，這可減少老車淘汰的差距、減少阻力，讓更多人達成；第二、大部分車子可透過保養達成，因此未來設計（政策）時，會有保養、維護的補助，若車子沒那麼差、只是欠缺保養，就提供保養來達到環保規範。

張子敬表示，車輛經過汰舊換新、維修後，最後一塊才是「淘汰」，不過有了前面兩階段，淘汰數量減少，補貼就能設計得更精緻，針對各種淘汰的問題提供協助，讓車主更有機會願意配合政策。

對於如何補助維修，張子敬舉例，有些引擎積碳會影響排煙，這些比較技術性的部分，會細緻規畫出來，哪些系統、需求可透過補助，達到車主可繼續使用原本的車，又能符合排氣改善。他認為，由於車輛用途不同，不一定要換新車，若排氣狀況能改善，環保署也會考慮接受。

至於這算是回應過去老車業者反彈？張子敬說，其實本來一開始就沒說要把老車淘汰，但過去講得好像是淘汰所有的老車、數量龐大，雖然當初被誤解，但環保署也陸續提出改善措施，也將更細緻地逐一列出來，找到對車主有效的方式。