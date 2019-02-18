屏東縣走失人口近1成患失智症 這3招防走失

2019-02-18 15:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



農曆春節期間失智長輩走失案件頻傳，靠員警即時救援得以返家團圓。統一超商與屏東基督教醫院呼籲用兩人以上同行、衣物內寫上聯絡明細、配戴定位器或愛心手鍊等方式，降低失智長輩走失機率，也有助提升失智長輩若意外迷走時，在有效資訊帶領下，能儘速返家。

根據屏東縣警局統計顯示，近3年走失人口有6%至10%是失智症患者，比率逐年增加，以55歲以上的中高齡長者為主。屏東基督教醫院的網路民調中也發現，對照護者而言，最恐懼失智症患者發生的行為第三名是「迷路遊走」，「忘記關火」、「攻擊行為」則分居第一、二名。

統一超商表示，全台5400多家門市不時就會遇到走失案件，其中失智長輩走失屢見不鮮，為了讓店長能辨識失智長輩、並提供有效協助，2018年攜手與屏東基督教醫院從7-ELEVEN門市到警局、消防局等與社區密切互動的單位，廣開失智友善課程，屏東縣內目前已有近千名警員與消防員接受課程訓練，布建出一個平台，提供失智者外出的友善環境。

而一般民眾若在街頭遇到疑似失智症患者，統一超商建議，可先觀察長輩身上是否有配戴防走失手環或辨識物，其次安撫長輩情緒，轉移注意力，並協助帶到警察局或派出所，真正幫助長輩找到回家的路。