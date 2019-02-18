打麻醉減痛生產 如果這種情況就只能痛到底了

2019-02-18 14:29 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



不少產婦在生產的時候會選擇注射麻醉針減痛分娩，醫師表示大概可以減少7到8成的痛感，但是因為減痛針頭的長度有限，如果在懷孕的過程當中吃得太胖，可能就沒有辦法注射到位，特別提醒產婦注意。

成大醫院麻醉部醫師董盈秀表示，減痛分娩是用於自然產的媽媽，在產程開始至寶寶生出的 10到14小時的第一產程中，幫助她們度過宮縮痛的技術。

近20年，減痛針施打技術的進步，及減痛對媽媽寶寶研究上開始有許多好的結果，因此接受減痛分娩的產婦越來越普遍。

產痛，是疼痛裡很劇烈的痛，而且是漸進地、越來越密集的痛。從子宮開始規律收縮的待產開始是微微的痛，到子宮頸全開要生時的密集宮縮痛，有產婦形容就像是被卡車輾過。

除此之外，還有寶寶通過陰道的擴張撕裂痛，一直要到胎盤娩出、會陰部傷口縫合，慘痛的一「生」才算結束。曾有產婦因為痛太久，痛到受不了，最後要求改為剖腹產。

減痛針的施打成功率有98~99%，董盈秀說，剩下的 1%可能是埋減痛軟管時送入位置不對或不理想；因此，麻醉科醫師在放置軟管時會先施打第一次的止痛藥物，以為位置及效果的確認，如若位置不佳會予以調整。

一個位置好的減痛軟管在待產時，可減輕產婦 7~8 成的疼痛。

很多媽媽會問「我適不適合打減痛分娩？怎麼打？」董盈秀表示，當媽媽已進入規律宮縮住院待產，產科醫師會先評估媽媽及寶寶的狀況是否特殊，此時媽媽有意願減痛分娩，產科醫師會通知麻醉科醫師來做評估，包括：1)媽媽的凝血功能檢查；2)媽媽的配合度，需要側躺及彎曲背部，才能於下背部的脊椎間隙埋入軟管；3) BMI 指數，關鍵在減痛針的深度只有8公分，若產婦過胖、背部深度超過，就沒辦法打到位置了。

自己生產時也做了「減痛分娩」的董盈秀指出，打完減痛針的媽媽通常痛感會減輕，但還是會感受到子宮收縮時的緊繃，不過活動不受影響，所以

不用擔心生寶寶時不知如何配合宮縮出力，讓媽媽可以維持正常的生產產程。