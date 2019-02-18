嚴重醫療爭議 衛福部擬討論醫療責任險制度

2019-02-18 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



醫療糾紛案件的判決結果八成都沒疏失，但民事的賠償及補償金額，對醫師個人卻造成很大的財務負擔。衛福部表示，將召集醫界討論於醫療法內增訂「醫療責任險」，以團體保險方式應對嚴重醫療事故的賠償及補償負擔。不過保險範圍及金額還需商議，但只要有共識，可望於一至二年內上路。

衛福部醫事司長石崇良受訪表示，為促使所有醫療爭議發生後都能有效調處、降低訴訟糾紛，參照生產事故救濟條例，擬具「醫療事故預防及爭議處理法」草案，使醫院主動關懷、檢討改善及透明公開等機制，能適用所有醫療科別。

此外，醫爭法同時增加第三方意見單位，由中央主管機關委託或成立專責的第三方機構，提供爭點整理及專業評析意見，以協助拉近雙方認知差距，消弭爭議。其調解結果需送法院核定，具司法效果，有助減少冗長的訴訟程序。

不過，醫爭法和生產事故救濟條例有一點不同，就是「救濟」考量。石崇良解釋，產科負責的產婦為健康人，但其他科別負責的是病人，屬醫療事故發生高風險者，難以評估調解的救濟範圍及金額，所以考量由其他方式辦理。

石崇良說，該部規畫修訂醫療法新增「醫療責任險」制度，以公會團體的保險方式，應對嚴重醫療事故或爭議調解程序上的財務負擔，避免重症醫師因賠償或補償金，對病人處理上卻步而沒盡全力救治。目前部分醫院已有類似設計。

有關醫療法修訂新增醫療責任險，石崇良表示，最快於將於一到二個月內展開討論，但因涉及賠償或補償的範圍及程序，或是否只有保險一途可行等，都還要再好好商議。不過只要有共識，最快能於一至二年內上路。