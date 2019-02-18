春天腳步近了 回溫舒適至週四

2019-02-18 14:17 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



春天的腳步來了！中央氣象局表示，18日起因為東北季風減弱，各地氣溫回升，北部及東半部高溫可至攝氏25至26度，中南部地區則可達29至30度，但要注意的是日夜溫差也可達10度左右。天氣風險公司指出最近天氣是春天的典型特性，也因此溫度與濕度的變化會相當大。氣象專家彭啟明則提醒，1819日時由於西半部的懸浮微粒會往北部飄移，敏感的朋友請記得戴上口罩。

氣象局指出，因為東北季風減弱，各地氣溫都有明顯回升，但因華南雲雨區東移帶來水氣，導致天氣較不穩定，濕度與日夜溫差也會變化較大，而馬祖地區則會有短暫陣雨或雷雨，台灣北部及東半部地區亦會有短暫陣雨，甚至可能有較大雨勢，中部與南部地區的民眾也建議外出攜帶雨具，提防零星陣雨。而台灣西半部地區及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，民眾要多注意安全，有離島交通需求也請留意航班資訊。

彭啟明在臉書表示，全台從18日起明顯回暖，預計會持續到週四，而週五將有一波鋒面通過，屆時又會轉成東北風天氣型態，並持續到週日。空氣品質方面，北部大致是較佳的情況，唯獨18及19日時由於偏南風被地形阻擋，西半部的懸浮微粒會往北部飄移，呼吸道敏感的朋友要記得戴口罩，但這段期間南部地區的空氣品質也因此能得到舒緩。

天氣風險公司則指出，最近的天氣的確是春天的典型特性，但溫度與濕度的變化波動會相當的大，甚至可能出現不亞於冬季冷空氣來時的低溫，提醒民眾要做好自我保養，隨著天氣變化調整作息。畢竟這個時候天氣變化的速度，遠超過天氣預測可以掌控的程度，如同台語常說的「春天後母面」，也希望民眾務必要把握每個好天氣的當下。

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