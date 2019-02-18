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生產事故救濟報告首出爐 關懷機制讓訴訟案降六成

2019-02-18 13:33聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

我國自試辦、到立法實施生產事故救濟6年多來，首份成果報告出爐，共受理780件申請案，審定總救濟金為1億3080萬元。因醫院主動關懷、協助申請生產事故救濟給付、探究事故發生原因等，醫病關係改善許多，使產科的訴訟鑑定案減少6成，婦產科住院醫師招收率上升四成至滿招。

衛福部表示，借鏡其成功經驗，已積極推動「醫療事故預防及爭議處理法」立法，建立更全面的醫療事故處理機制，引導醫病雙方以溝通代替訴訟，解決醫療爭議。

為保障女性生產風險，並改善婦產科執業環境及人才招募困境，衛福部101年開辦「鼓勵醫療機構辦理生育事故爭議事件試辦計畫」，因成效顯著，「生產事故救濟條例」立法順利於104年底三讀通過，105年6月正式實施。

生產事故救濟條例規定，由國家承擔女性生產的風險，產婦、胎兒及新生兒若不幸於生產過程死亡或造成中度以上障礙者，由政府提供最高200萬元救濟金。

另外，政府也輔導醫院成立關懷小組，主動向產婦及家屬進行說明及關懷，另一方面也求醫院檢討探究事故發生原因進行改善。

而我國首份「生產事故救濟報告」去年12月底出爐，納入試辦計畫及生產事故救濟條例實施後的救濟案件類型、區域分布、機構層級，產婦年齡、妊娠週數、胎次及可能原因的統計分析，同時蒐羅學習案例。

於試辦計畫時期，審議會共受理494 件申請案及21件覆議案，共有427件核予給付（通過率86.4%），總金額約4億1551萬元。其中孕產婦死亡99件、重大傷害24件，新生兒死亡123、重大傷害105件，胎兒死亡則有76 件。

而生產事故救濟條例施行後至106年底，共受理286 件申請案，有282件獲得救濟（通過率98.6％）。其中孕產婦死亡 22 件、中度以上身心障礙4件、子宮切除65件，新生兒死亡67 件、重大傷害2件，胎兒死亡126件。

衛福部強調，改善醫病關係減少醫療訴訟及提升醫療品質，是生產事故救濟制度的主要兩大目標，且有初步成果。統計該部醫事審議委員會接受司法或檢察機關委託的司法訴訟鑑定案件，產科106年較100年明顯減少約六成。

此外，婦產科住院醫師的招生人數與招收率，也由99年46人（招收率60%），提升至106年72人（招收率100%）。民眾對於醫院提供的關懷服務，也有八成感到滿意或非常滿意，約有95%的案件未再訴請地方衛生局調處。

衛福部表示，借鏡生產事故救濟的成功經驗，目前積極推動醫爭法立法，期待建立全面性的醫療事故處理機制，並鼓勵醫療機構採取開誠佈公的態度，對醫療事故進行檢討並提升品質，改善急重症醫療人力流失問題。

「2018生產事故救濟報告」已公布於衛福部網站生產事故救濟專區：https://www.mohw.gov.tw。

衛福部婦產科新生兒
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