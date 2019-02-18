阿嬤玩刮刮樂槓龜 暖心兄弟自掏六千稱「中獎了」

2019-02-18 15:21 聯合新聞網 綜合報導



兄弟倆看阿嬤的刮刮樂沒中獎，便自掏腰包給了阿嬤6000元，感人的舉動讓網友大讚。示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一名女網友在網路分享感人故事，大年初五時一對兄弟帶著阿嬤來買刮刮樂，兩人發現刮刮樂沒中獎後，竟自掏錢包內的現金，騙阿嬤說「中了6000元」，讓阿嬤超開心。暖心的舉動也讓店員大讚，「有這兩個寶貝孫子，也算中了無可取代的大獎」。

女網友在《Dcard》發文表示，自己寒假期間在彩券行打工，大年初五中午時，遇到一對大學生兄弟帶阿嬤來買刮刮樂，兄弟倆本想幫阿嬤付一張2000元的刮刮樂錢，但阿嬤卻不斷拒絕。原PO表示，「阿嬤年紀大了，應該看不懂有沒有中」，但三人在店內仍有說有笑的，刮得非常開心。

後來兄弟倆便拿著那張彩券來問原PO有沒中獎，正當原PO要說沒中獎時，一位兄弟卻急忙向她示意「噓！謝謝」，隨後兄弟倆便各自從皮夾內掏出3000元現金，開心的走回去找阿嬤，大喊「阿嬤哩搞厲害欸，中6000」，阿嬤驚訝的表示「真的嗎」，隨後也一展開心的笑容。

當天下午，兄弟倆又跑來店裡買刮刮樂，兩人也向原PO道謝表示，「阿嬤回去超開心」，更透露因為兩人長大後要給阿嬤紅包，阿嬤都不收，所以才會想到用這種方式給阿嬤紅包。兄弟倆的貼心舉動也令原PO深受感動，不禁發文讚嘆表示，「即使阿嬤沒中獎，但有這兩個寶貝孫子也算是大獎了，無可取代的大獎」。

溫馨的內容也引發網友討論，網友紛紛留言大讚，「暖哭，好窩心」、「有阿嬤疼的孩子像個寶」、「肯定是阿嬤扶養長大的」、「孝順的男生100分」，也有網友表示，「學起來，明年這樣給阿嬤紅包」、「我的阿嬤超會刮，糟糕這招行不通了」。