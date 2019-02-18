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影／毒雞蛋吃下肚? 農委會：縮短檢驗時間

2019-02-18 12:54聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

彰化順弘牧場送檢的雞蛋，日前被食藥署驗出芬普尼殘留超標，該批7480台斤、7萬4800顆毒雞蛋全數流入市面，也可能被民眾吃下肚。

為確保畜禽產品的用藥安全，農委會自106年起即將芬普尼列為雞蛋及雞肉中藥物檢測的常規檢驗項目。針對違規業者已由地方防疫機關依法裁處，並追查造成汙染藥物來源。

為有效防範業者可能違法使用芬普尼，農委會副主委黃金城今天舉行記者會強調，已將芬普尼列為高風險之檢驗項目，並縮短採樣及完成檢驗報告所需時間，以提昇追查不合格產品的流向。

農委會副主委黃金城上午主持「市售雞蛋安全無虞請勿恐慌 強化檢驗量能確保民眾食安」...
農委會副主委黃金城上午主持「市售雞蛋安全無虞請勿恐慌 強化檢驗量能確保民眾食安」記者會。記者侯永全/攝影
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芬普尼毒雞蛋農委會
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