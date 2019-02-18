交通部觀光節祝大會 3位前後任交通部長齊聚一堂

2019-02-18 12:44 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



交通部觀光局今天上午在高雄舉辦「2019年觀光節慶祝大會」，行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍都到場，會中表彰198個觀光產業團體與從業人員，會中宣布去年來台旅客創下了1107萬人次的歷史新高紀錄，寫下連續4年突破千萬人次的佳績。

交通部長林佳龍也說，今天共來了三位前後任交通部分，一位是葉匡時，目前高雄市政府副市長，一位是葉菊蘭，代表台灣觀光協會會長，有傳承的意味。

行政院副院長陳其邁首度出席觀光節慶祝大會，感謝觀光各界努力耕耘，讓台灣觀光再創新頁，期許台灣觀光在各政府、業界及民間的合作下，持續開創多元發展的可能性，營造旅客深度感動體驗，期待各部會強化與地方政府合作，以城市行銷帶動國際交流。

今天也頒發「台灣觀光特別貢獻獎」給日本東武鐵道株式會社取締役社長根津嘉澄，感謝根津長年協助推動台灣觀光。該集團旗下晴空塔與台北101締結友好合作關係、與台灣鐵路管理局締結友好協定，去年更首度在晴空塔辦理「台灣觀光展」、宣傳台灣觀光魅力，促進台日觀光交流。