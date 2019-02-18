陸生來台攜豬肉遭罰20萬 教育部籲各校加強宣導

2019-02-18 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 林良齊 ╱即時報導



大陸籍張姓學生17日傍晚從溫州搭機抵達桃園機場，托運行李中夾藏630公克火腿腸，被關務署台北關關員查獲，送防檢局開罰20萬元。（關務署台北關提供） 分享 facebook 昨天傳出有陸生因攜帶肉品入境，遭開罰20萬元。對此，教育部表示，去年9月起多次函文各級學校及館所，宣導相關防疫事項，並透過海報、宣導單張、廣播及社群媒體等多方宣導並提醒師生注意防疫規定。

儘管教育部已多次函知各級學校宣導並提醒師生注意防疫規定，卻於昨日仍然發生在台就學陸生返台入境違規攜帶肉品而受裁罰高達20萬元罰金的憾事。據此，教育部再次籲請大專校院向所有陸生及僑外生加強宣導非洲豬瘟防疫及處罰規定，不要讓此類憾事再次發生。教育部也將請學校關心報導中違規陸生，協助其安心就學。