芬普尼雞蛋去年只查到一件 農委會：為偶發事件

2019-02-18 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會表示，芬普尼雞蛋事件引起社會反應，影響消費心理，雞蛋是偶發事件，去年一年僅查到這件，同時也縮短檢驗時間，未來48小時內，就應該檢驗完畢，有問題的蛋品才下架銷毀。

農委會副主委黃金城表示，上午舉行芬普尼雞蛋跨部會會議，上周發生彰化養雞場驗到雞蛋芬普尼超標，影響到消費者心理，今天要說清楚，有關雞蛋項目，雞蛋是日常實用健康的產品，針對藥物的殘留，都有一定標準。他表示，雞蛋的項目，自從去年開始，把芬普尼列為常態檢驗項目，從去年來到現在，檢驗事實上檢驗，107年1月分到今年1月份檢驗1150件樣品，裡面雞肉合格率百分百，但雞蛋只有一件，合格率99.9%。

黃金城表示，彰化的廖姓畜主，共有三個養雞場，抽驗出雞蛋0.03ppm、0.04ppm、0.06ppm，我國制定的雞蛋芬普尼標準是0.01，地方縣市政府1月25日採樣後，１月28日發文給環保署、食藥署，他坦承最後2月13才驗出來，中間有期程拖延。

他解釋，以中央畜產會來說，芬普尼檢驗，是跟動物用藥品的抗生素、戴奧辛是一樣的，由地方政府採樣後、由中央畜產會檢驗，都是排流程，所以，2月13日才檢出超標。未來精進部分，中央畜產會採樣送檢時間，從採樣送檢24小時要完成檢驗，至於中央畜產會裡面案件太多，導致必須這樣排程，設備人員若不足，會協助解決，48小時檢驗出來，才能把超標的產品下架銷毀。

他表示，我國的芬普尼標準並為放寬，在格國還是相對嚴格的，國際食品法典委員會codex雞蛋0.02ppm、我國是0.01ppm，美國0.03ppm、日本0.02ppm。